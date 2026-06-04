ЕС готовит более €50 млн помощи для Армении после торговых ограничений со стороны России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке пакета помощи для Армении после введенных Россией ограничений на армянский экспорт. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии по итогам телефонного разговора фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пишиняном.

«Расширяя ограничения на экспорт армянской продукции, Москва использует экономические отношения как инструмент политического давления», — заявила фон дер Ляйен.

ЕС готовит пакет поддержки, который включает более €50 млн немедленной финансовой помощи. Кроме того, Брюссель намерен упростить торговлю отдельными армянскими товарами, прежде всего агропродукцией.

По данным Еврокомиссии, уже завтра партия из 10 тысяч армянских цветов должна прибыть в Латвию, после чего последуют новые поставки.

Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС продолжит поддерживать развитие транспортных и торговых связей Армении с Европой. В Еврокомиссии приветствовали недавнее открытие торговых маршрутов через Грузию и Турцию, включая железнодорожное сообщение.

По словам главы Еврокомиссии, Армения «имеет потенциал стать стратегическим хабом между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией».

Для координации сотрудничества стороны договорились создать совместную рабочую группу ЕС—Армения.



Телефонный разговор Урсулы фон дер Ляйен и Никола Пашиняна состоялся на фоне резкого ухудшения отношений между Россией и Арменией после саммита Армения—ЕС, который прошел в мае этого года.

Российские власти раскритиковали курс Еревана на сближение с Европой. После этого Россельхознадзор ввел ограничения на импорт армянской продукции, включая цветы, часть фруктов и овощей, минеральную воду «Джермук», а также продукцию ряда рыбных и алкогольных предприятий.