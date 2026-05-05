В Ереване прошел первый саммит Армения — ЕС. Стороны подписали соглашения о транспортных коммуникациях и управлении границами

В Ереване 5 мая прошел первый саммит Армения — Европейский союз. В присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты было подписано Соглашение о партнерстве в области транспортных коммуникаций.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, соглашение, соответствующее Межрегиональной программе ЕС по транспортной инфраструктуре и армянской инициативе «Перекресток мира», «будет способствовать развитию торговли, созданию рабочих мест, повышению устойчивости и поддержке региональной стабильности».

Сообщается также, что Вооруженные силы Армении получили первые поставки помощи из пакета на €30 млн в рамках Европейского фонда мира (EPF).

Еще одно соглашение было подписано между Европейским агентством пограничной и береговой охраны (Frontex) и МВД Армении. Документ направлен на расширение сотрудничества в области управления границами и миграцией, что поможет Еревану в реализации плана действий по либерализации визового режима.

По итогам саммита было принято совместное заявление, его полный текст опубликован на сайте премьер-министра Армении.

В документе отмечается следующее:

Евросоюз поддерживает намерение Еревана к сближению с ЕС

Сотрудничество между сторонами в ближайшие годы будет определяться двумя документами: Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и Стратегической повесткой партнерства Армении и ЕС

В рамках инициативы ЕС «Глобальные ворота» инвестиции в Армению, как ожидается, достигнут €2,5 млрд

Стороны отмечают эффективное выполнение плана действий по либерализации визового режима

Стороны обязуются наращивать сотрудничество для предотвращения и пресечения обхода санкций ЕС

Стороны выражают приверженность дальнейшей работе по диверсификации экспортной структуры Армении, включая экспорт новых продуктов на рынок ЕС.

Накануне, 4 мая, в Ереване также прошел VIII саммит Европейского политического сообщества, на котором присутствовали десятки мировых лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Канады Марк Карни.