Россельхознадзор заявил о претензиях к продукции из Армении после слов Пашиняна о сближении с ЕС

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что у ведомства сохраняются претензии к растительной и животноводческой продукции из Армении. По его словам, решить прблему могла бы интеграция информационных систем в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая позволяет прослеживать продукцию. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», его слова приводит INTERFAX.



«Тот ассортимент и то количество продукции, которая поступает из Армении, дает основание полагать, что не вся она имеет армянское происхождение. Мы занимались этой проблемой и в 2024 году, и в 2023 году», — сказал Данкверт.

Он пояснил, что основной проблемой стало резкое и нелогичное увеличение поставок, связанное с упрощенным доступом на рынки внутри ЕАЭС. «К примеру, за три года Армения увеличила поставки цветов с 36 млн до более 100 млн штук. И по другим видам продукции увеличение прошло. Мы вынуждены были перенести фитосанитарный контроль ближе к границе. Увидели также, что большое количество продукции, которое направляется на территорию России, не доходит в те места, куда предназначается», — сказал глава Россельхознадзора.

«Мы регулировали [эти вопросы] достаточно долго и видим реально большое количество карантинных объектов: около 900 с лишним обнаружений карантинных объектов получаем из Армении, это значительно усложняет работу. К примеру, надо проводить обеззараживание. По цветам мы должны аттестовывать места производства, пробовали проводить видеоинспекции», — добавил Данкверт.

Говоря о животноводческой продукции, он отметил, что и здесь часть поставок может иметь неармянское происхождение. Речь, в частности, идет о сливочном масле, сырах и форели, происхождение которых вызывает сомнения.

По его словам, все это привело к тому, что к поставкам из Армении стали применять более жесткие требования, в том числе и по прослеживаемости продукции.

Выход из создавшейся ситуации Данкверт видит в интеграции информационных систем контроля безопасности в рамках ЕАЭС.

Встреча Пашиняна с Путиным и европейский курс Армении



1 апреля президент Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На встрече армянский лидер объяснил заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация не выполнила своих обязательств в ситуации вокруг Нагорного Карабаха в 2022 году, когда Азербайджан взял под контроль эту в то время населенную армянами территорию, которым пришлось срочно эвакуироваться.



Отдельной темой стал европейский курс Еревана. Путин заявил, что Россия относится к развитию армяно-европейских связей спокойно, однако настаивал на том, что все должно быть оговорено заранее, поскольку одновременное членство в таможенных союзах ЕС и ЕАЭС «невозможно». Пашинян в ответ признал несовместимость двух объединений, но оговорился, что, пока есть возможность совмещать оба варианта, Ереван будет ее использовать, а когда придет момент выбора, решение примут граждане страны.



На встрече премьер-министр подчеркнул, что Армения — демократическая страна со свободными соцсетями. «Армения — демократическая страна. У нас всегда есть демократические процессы. И это для нас уже обычная вещь. Есть граждане, которые думают, что в Армении слишком много демократии. <…> Это для нас принципиальный вопрос. У нас социальные сети, например, на сто процентов свободные. Нет никаких, вообще никаких ограничений», — сказал Пашинян.

Вице-премьер РФ недоволен

После этого заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук подчеркнул в интервью ТАСС, что Ереван не может быть одновременно и в ЕС, и в ЕАЭС вопреки спокойному отношению Путина.



По его словам, Армения очень близко подошла к точке, после которой России придется по-другому выстраивать с ней экономические отношения. Он уверяет, что Россия и Армения потеряли во взаимном товарообороте $5,1 млрд в 2025 году из-за разговоров о сближении Еревана с Евросоюзом.



Евроинтеграция Армении



После 2020 года Армения стала постепенно переориентироваться на западные структуры, активизировав сотрудничество с ЕС в сферах безопасности, экономики и реформ государственного управления. На фоне охлаждения отношений с Москвой и недоверия к ОДКБ Ереван углубил диалог с Брюсселем, подписал Рамочное соглашение о партнерстве (CEPA) и начал процесс адаптации к европейским стандартам.