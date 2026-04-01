Пашинян объяснил Путину отказ Армении от ОДКБ и пообещал оставить выбор между ЕС и ЕАЭС гражданам

Президент Армении Никол Пашинян на встрече с Владимиром Путиным объяснил неучастие Армении в ОДКБ и дал понять, что страна движется к сближению с ЕС, но окончательное решение оставит за гражданами, пишет РИА «Новости».

Пашинян 1 апреля провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На встрече армянский лидер объяснил заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация не выполнила своих обязательств в ситуации вокруг Нагорного Карабаха в 2022 году, когда Азербайджан взял под контроль эту в то время населенную армянами территорию, которым пришлось срочно эвакуироваться. Пашинян сказал, что «не в состоянии объяснить нашему народу, почему ОДКБ не среагировала вопреки тем обязательствам, которые есть согласно договору об организации коллективной безопасности».

Путин в свою очередь сказал, что, после того как в 2022 году в Праге Армения фактически признала Карабах частью Азербайджана, вмешательство ОДКБ приобрело бы внутриазербайджанское измерение, что было бы «некорректно».

Отдельной темой стал европейский курс Еревана. Путин заявил, что Россия относится к развитию армяно-европейских связей спокойно, однако настаивал на том, что все должно быть оговорено заранее, поскольку одновременное членство в таможенных союзах ЕС и ЕАЭС «невозможно». Пашинян в ответ признал несовместимость двух объединений, но оговорился, что, пока есть возможность совмещать оба варианта, Ереван будет ее использовать, а когда придет момент выбора, решение примут граждане страны.

Путин также указал на разрыв в ценах на газ, поскольку Россия поставляет его Армении по $177,5 за тысячу кубометров, в то время как европейские цены превышают $600. Среди других тем были подняты восстановление железнодорожного сообщения через Азербайджан и строительство АЭС. Пашинян уточнил, что Ереван ведет переговоры по атомной станции с несколькими партнерами в поисках наиболее выгодного предложения.

В завершение встречи Путин выразил надежду, что все политические силы страны, в том числе пророссийски настроенные, будут допущены к участию в парламентских выборах, которые запланированы на 7 июня 2026 года.

В августе 2025 года при посредничестве США Армения и Азербайджан подписали совместную декларацию, закрепив итоги многолетнего противостояния. Пашинян и Ильхам Алиев также парафировали текст мирного договора — его официальное подписание ожидается после конституционной реформы в Армении, не ранее 2027 года.