ЕС готовит экстренные меры по снижению таможенных пошлин для Армении, чтобы компенсировать потери страны от ограничений со стороны РФ — FT

Евросоюз готовит экстренные меры по поддержке экономики Армении, чтобы компенсировать потери из-за ограничений, введенных Россией в отношении армянских товаров. Как пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с вопросом, Европейская комиссия (ЕК) разрабатывает план, подразумевающий снижение таможенных пошлин на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из Армении.

По словам двух источников, меры поддержки должны затронуть бóльшую часть из примерно 20 категорий товаров, импорт которых запретили власти России, стоимостью примерно €420 млн в год. По словам других двух источников, предложение, требующее одобрения большинства государств — членов ЕС и Европейского парламента, может быть представлено в ближайшие недели.

«Комиссия предложит автономные торговые меры, чтобы помочь большему числу армянских предприятий получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержать экономику страны в тех секторах, где она больше всего пострадала», — заявил FT представитель ЕК Олоф Гилл.

Россия начала запрещать армянские товары в преддверии парламентских выборов, которые прошли в Армении 7 июня и в которых участвовали несколько пророссийских партий, оппозиционных действующей власти. Среди товаров, импорт которых был прекращен, оказались минеральная вода, фрукты, овощи, цветы, алкогольная продукция. Уже после выборов Россельхознадзор запретил не только ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении, но и ее транзит через российскую территорию в другие страны ЕАЭС. Кроме того, Москва угрожает исключить Армению из этого экономического союза.