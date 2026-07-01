Феодосия и Армянск остались без света из-за очередной атаки на Крым. Спутники зафиксировали пожар на электроподстанции «Феодосийская»

Феодосия и Армянск в аннексированном Крыму остались без света в результате атаки на магистральные электросети, сообщил назначенный Россией премьер-министр республики Юрий Гоцанюк. Частично вернуть свет в этих муниципалитетах обещают в течение суток, однако власти сразу предупреждают, что сроки могут измениться:
«Просим экономно расходовать электроэнергию. Даже простые действия, если их соблюдают многие, помогают заметно снизить нагрузку на сеть. Пожалуйста, сократите использование мощных электроприборов в пиковые часы — утром и вечером, по возможности не пользуйтесь лифтами — при внезапном отключении они могут остановиться, при наличии электроснабжения зарядите телефоны, пауэрбанки и другие необходимые устройства».
Ограничения электроснабжения также действуют в Симферополе, Евпатории, Саках, Сакском районе, городских округах Алушта, Ялта и Судак, а также в Красноперекопском, Бахчисарайском, Черноморском, Симферопольском, Красногвардейском, Раздольненском, Первомайском, Белогорском и Советском районах.
Местные Telegram-каналы утром писали о взрывах и пожаре на электроподстанции в Феодосии на Керченском шоссе. По их данным, загорелся крупный электроэнергетический объект — предприятие «Феодосийские высоковольтные магистральные электросети».
The Insider проанализировал спутниковые данные и подтверждает, что термоточки, зафиксированные системой NASA Firms 1 июля, совпадают с районом подстанции в Феодосии. При этом по этим данным нельзя установить причину пожара.
Проблемы с электричеством возникли и в оккупированной части Херсонской области из-за, как утверждается, повреждений энергетической инфраструктуры. Там, по данным назначенных Россией властей, без света остаются часть населенных пунктов Великолепетихского, Верхнерогачикского, Горностаевского, Ивановского, Каховского, Нижнесерогозского, Новотроицкого, Новокаховского и Чаплинского округов. Жителей также предупредили о возможных перепадах напряжения и попросили не включать одновременно кондиционеры, электроплиты, бойлеры и другую мощную технику.
Перебои с энергоснабжением в Крыму продолжаются с конца июня. 27 июня на полуострове временно остановили троллейбусы № 21 «Симферополь — Перевальное» и № 51 «Симферополь — Алушта». В «Крымтроллейбусе» это объясняли секторальными отключениями электричества и отсутствием напряжения в высоковольтных сетях.
После атак на Керченский пролив на полуострове начались перебои с транспортом. В Севастополе ограничили работу общественного транспорта, а затем он стал ходить только до 21:00. 26 июня в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это произошло на фоне дефицита топлива, перебоев с электричеством и водоснабжением, а также ограничений в работе транспорта и поставках на полуостров.