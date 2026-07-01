Феодосия и Армянск остались без света из-за очередной атаки на Крым. Спутники зафиксировали пожар на электроподстанции «Феодосийская»

Феодосия и Армянск в аннексированном Крыму остались без света в результате атаки на магистральные электросети, сообщил назначенный Россией премьер-министр республики Юрий Гоцанюк. Частично вернуть свет в этих муниципалитетах обещают в течение суток, однако власти сразу предупреждают, что сроки могут измениться:

«Просим экономно расходовать электроэнергию. Даже простые действия, если их соблюдают многие, помогают заметно снизить нагрузку на сеть. Пожалуйста, сократите использование мощных электроприборов в пиковые часы — утром и вечером, по возможности не пользуйтесь лифтами — при внезапном отключении они могут остановиться, при наличии электроснабжения зарядите телефоны, пауэрбанки и другие необходимые устройства».

Ограничения электроснабжения также действуют в Симферополе, Евпатории, Саках, Сакском районе, городских округах Алушта, Ялта и Судак, а также в Красноперекопском, Бахчисарайском, Черноморском, Симферопольском, Красногвардейском, Раздольненском, Первомайском, Белогорском и Советском районах.

Местные Telegram-каналы утром писали о взрывах и пожаре на электроподстанции в Феодосии на Керченском шоссе. По их данным, загорелся крупный электроэнергетический объект — предприятие «Феодосийские высоковольтные магистральные электросети».