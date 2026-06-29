Будущий премьер Великобритании Бёрнем пообещал урезать социальные расходы, провести реиндустриализацию страны и передать власть регионам

Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем, который должен сменить Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании, выступил в Манчестерском музее народной истории с первой программной речью в качестве фактического преемника главы правительства, сообщает Би-би-си. Свой план Бëрнем назвал «крупнейшим перераспределением власти, которое когда-либо видела страна» и заявил, что намерен «забрать власть из центра».

Центральным пунктом речи стало создание структуры под названием «Номер 10 на Севере» (№ 10 North), по аналогии с «Номером 10» — резиденцией и офисом премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне. Это будет расширенное подразделение аппарата премьер-министра с головным офисом в Манчестере. По словам Бёрнема, новый орган станет «нервным центром перестроенной Британии», проводником, через который полномочия и ресурсы распределяются по регионам страны. Он пообещал, что «Номер 10 на Севере» получит задачу обеспечить сопоставимые условия жизни во всех частях Британии и сделать сотрудничество регионов «новым операционным принципом» работы государства.

Свою экономическую философию Бёрнем назвал «манчестеризмом» — по аналогии с тем, как он сам выстраивал политику на посту мэра Манчестера, имея в виду усиление общественного контроля над базовой инфраструктурой и передачу полномочий из Вестминстера в регионы. Он представил это как «видение хорошего роста» и «отказ от старой модели просачивания благ сверху вниз». Бëрнем заявил, что все регионы Британии должны получить шанс развить собственную версию такой модели — с дополнительными полномочиями для сельских территорий по транспорту, для промышленных и приморских городов, переживающих структурный спад, и даже для Лондона в сфере образования и жилья, назвав столицу при этом величайшим городом мира.

Бёрнем подробно остановился на жилищной политике, заявив, что страна находится в «ловушке жилого сектора», которая разрушительно влияет на государственные финансы, и анонсировал крупнейшую программу строительства муниципального жилья со времен послевоенных лет. Он пообещал реформировать налог на недвижимость для бизнеса, чтобы поддержать малые предприятия и пабы на торговых улицах, спросив у аудитории: «Разве не должны торговые улицы стать символом возрождения Британии?» Отдельно он анонсировал передачу регионам контроля над ключевой инфраструктурой — водоснабжением, энергетикой, жильем и транспортом.

В сфере госзакупок Бëрнем пообещал, что каждый фунт, собранный с налогоплательщиков, будет работать на них эффективнее, включая закупки по линии Плана инвестиций в оборону — программы резкого увеличения военных расходов, принятой правительством Стармера на фоне требований НАТО и войны в Украине, — и что британские компании получат преимущество при распределении контрактов. Он заявил о необходимости переосмыслить систему образования, добавив, что «эпоха школьной системы, выстроенной исключительно вокруг поступления в университет, должна закончиться», и пообещал дать молодым людям, которые хотят другого, ясный путь в «реиндустриализированную Британию». Эту реформу он напрямую связал с обещанием передать регионам контроль над службами поддержки занятости и сократить расходы на социальные выплаты «справедливым и устойчивым способом».

Значительную часть выступления Бëрнем посвятил критике политической системы Вестминстера, назвав ее «сломанной» и обвинив в деструктивном взаимном перекладывании вины, которое подрывает остатки доверия к политикам. Он заявил, что курс, который он намерен задать, не подлежит обсуждению, но пообещал собрать инклюзивную команду на самом высоком уровне. Свои обещания Бëрнем подкрепил заявлением о сохранении действующих бюджетных правил и отказе от резких заимствований — это, по его словам, должно открыть «новую эру возможностей для Британии» без рисков для государственных финансов. Завершил он речь словами: «Представьте хороший рост в каждом почтовом индексе и надежду в каждом сердце», — и добавил: «Хватит представлять, пора действовать». Мероприятие не предполагало ответа на вопросы журналистов.

Реакции политиков и аналитиков

Глава программы по деволюции (передаче полномочий от центрального правительства регионам) в британском исследовательском центре Institute for Government Акаш Паун назвал предложенное Бёрнемом верным направлением, но отметил, что многое предстоит уточнить. В частности, сейчас систему мэров и расширенных региональных полномочий имеют лишь отдельные агломерации вроде Большого Манчестера, договорившиеся об этом с Лондоном индивидуально, и Паун задает вопрос, намерен ли Бёрнем ввести такую систему по всей стране или ограничится расширением полномочий тех, кто уже в нее входит.

Заместитель лидера правой популистской партии Reform UK (ее возглавляет Найджел Фарадж) Ричард Тайс обвинил Бëрнема в желании «власти без подотчетности» — из-за того, что тот отказался отвечать на вопросы журналистов и не намерен выступать перед парламентом до сентября. Лидер центристской партии либеральных демократов Эд Дейви потребовал от Бëрнема отказаться от «старых красных линий» лейбористов по Евросоюзу (обязательства не возвращаться в единый рынок ЕС, таможенный союз и не восстанавливать свободное передвижение рабочей силы, принятого еще при Стармере) и привести Британию в единый рынок Евросоюза. Лидер Консервативной партии Кеми Баденок, в тот же день выступившая с собственной экономической речью, назвала Бëрнема «премьером без мандата» и призвала его явиться в Палату общин, а не ограничиваться «теплыми словами перед дружественной аудиторией».

Что случилось до этого

Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера лейбористов 22 июня, после того как его партия провалила майские местные выборы, а несколько ключевых министров покинули правительство. Бëрнем, девять лет руководивший Большим Манчестером, специально вернулся в парламент, победив на довыборах в него 18 июня, чтобы иметь право бороться за лидерство в партии, и остается единственным заявленным кандидатом. Экс-министр здравоохранения Уэс Стритинг, которого называли претендетом на эту должность, уже заявил о поддержке его кандидатуры. Выдвижение кандидатов на лидерство начнется 9 июля и завершится 16 июля. Если конкурентов у Бëрнема не появится, он сможет занять Даунинг-стрит в районе 18–20 июля, став седьмым премьер-министром Великобритании за десятилетие.