Руководство музея «Эрмитаж» приняло решение отменить все археологические экспедиции в Крыму. Об этом местному изданию «Ротонда» рассказал историк Александр Бутягин, который возглавляет подобные экспедиции в Керчи. В декабре прошлого года Бутягина задерживали в Польше по запросу Киева, который обвиняет его в незаконных раскопках на аннексированном полуострове.

Бутягин возглавляет Мирмекийскую экспедицию. Она работает на раскопках на территории античного города Мирмекий в Керчи.

Еще в середине мая предполагалось, что экспедиция состоится, однако несколько дней назад в группе экспедиции объявили о переносе работ в другой регион «в связи с обострением обстановки». На прошлой неделе в Крыму и Севастополе ввели режим ЧС для «упорядочения вопросов экономического характера».

Вместо Крыма специалистам предлагают раскопки в Прикубанье. Из этого поста, впрочем, неясно, коснется ли отмена и других археологических экспедицих от музея, но «Ротонда» пишет, что отменяют все раскопки Эрмитажа в Крыму.

Мирмекийская археологическая экспедиция под руководством Александра Бутягина работает в Крыму с 1999 года. Именно эта его работа стала поводом для задержания ученого в Польше в декабре 2025 года. Его арестовали по запросу Киева, который обвиняет Бутягина в проведении незаконных археологических работ на полуострове.

В марте этого года польский суд разрешил экстрадировать исследователя в Украину, но уже в конце апреля тот вернулся в Россию в рамках обмена. Позже Бутягин рассказывал, что не намерен отказываться от поездок в Крым.