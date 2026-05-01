Освобожденный при обмене археолог Бутягин вернулся в Петербург и снова собирается в Крым

Российский археолог Александр Бутягин вернулся домой в Петербург, сообщается в Telegram-канале его группы поддержки. В начале этой недели Польша освободила его в рамках обмена заключенными с Беларусью.

Заведующего сектором археологии Северного Причерноморья Эрмитажа задержали в Варшаве в декабре по запросу Украины. В эти дни он находился в поездке по Европе, где выступал с лекциями.

Киев обвиняет Бутягина в проведении незаконных археологических работ в аннексированном Крыму, в частности на территории античного города Мирмекий в Керчи. Как утверждает следствие, ученый причастен к уничтожению объектов культурного наследия полуострова. Ущерб оценили почти в $5 млн.

Бутягин работал на раскопках в Мирмекии с 1980-х годов. До аннексии полуострова он получал разрешение у украинских властей, но после 2014 года этого не делал. Уже после освобождения из заключения в Польше Бутягин сказал в интервью «Известиям», что не намерен отказываться от поездок в Крым:

«Я всего второй день на свободе. Но летом-то уж точно [поеду в Крым]! Может, до этого еще на конференцию съезжу — у меня нет пока информации, будет она в этом году или нет. Но, думаю, получу ее в самое ближайшее время. Конечно, хотелось бы там оказаться».

Однако посещать европейские страны археолог пока не намерен. Он поблагодарил ФСБ и российских дипломатов за организацию обмена.

18 марта Окружной суд Варшавы разрешил экстрадицию Бутягина в Украину. Защита заявила о намерении обжаловать это решение. По словам адвоката Адама Доманьского, ученый содержался в СИЗО, поддерживал связь с российскими дипломатами и мог общаться с семьей только по телефону.