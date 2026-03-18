Польский суд разрешил экстрадировать в Украину российского археолога Александра Бутягина. Киев обвиняет его в незаконных раскопках в Крыму

Окружной суд Варшавы разрешил экстрадировать в Украину российского археолога Александра Бутягина, сообщает корреспондент «Вот Так». Защита намерена обжаловать это решение. Адвокат Адам Доманьский рассказал, что ученый, который содержится в СИЗО, поддерживает контакт с российскими дипломатами, а с семьей может общаться только по телефону.

Заведующий сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в Варшаве в декабре по запросу Украины. Ученый путешествовал по Европе с лекциями. Украинские власти обвиняют его в проведении незаконных археологических раскопок в аннексированном Крыму, а именно на месте античного города Мирмекий в Керчи. По мнению украинских следственных органов, Бутягин несет ответственность за уничтожение объектов крымского культурного наследия, ущерб оценивается более чем в 200 млн гривен ($4,8 млн).

Бутягин начал работать на раскопках в Мирмекии еще в 1980-х годах. Как ранее рассказывал The Insider работавший в Крыму ученый-археолог, до 2014 года Бутягин получал разрешение на работы у властей Украины, но затем это стало невозможно.