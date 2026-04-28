Молдова обменяла белорусского шпиона Балана, жену российского офицера Попову и ученого Бутягина на двух агентов СИБ и журналиста Почобута

Молдова вернула двух сотрудников Службы информации и безопасности (СИБ), которых Россия удерживала с лета 2025 года. В рамках многостороннего обмена Кишинёв передал российской стороне бывшего замдиректора СИБ Александра Балана, который был задержан в сентябре 2025 года в аэропорту Тимишоары по обвинению в передаче секретных документов белорусскому КГБ, и россиянку Нину Попову, сообщает IPN.

Попова — жена военнослужащего российских Смешанных миротворческих сил, дислоцированных в Приднестровье, который, по информации IPN, был агентом ГРУ. Она была арестована 3 июля 2025 года в кишиневском аэропорту через несколько дней после того, как ФСБ задержала в Москве двух сотрудников молдавской разведки. Прилетев рейсом из Стамбула, Попова узнала на паспортном контроле, что ей закрыт въезд в Молдову, и передала пограничнику $300 за то, чтобы он ее пропустил. В октябре 2025 года суд приговорил ее к году заключения за дачу взятки и обязал выплатить штраф в 200 тысяч леев. Ни молдавская, ни российская сторона публично не сообщали о ее аресте вплоть до сегодняшнего дня.

Офицеров СИБ задержали в Москве в июне 2025 года. Им выдали новые оперативные имена, документы и легенду, однако при пересечении границы один из них был опознан — российские пограничники обнаружили, что человек с такой фотографией уже числится в базе. Офицера задержали в гостинице, после чего под пытками, в том числе с применением электрошока, добились от него имени напарника и арестовали второго.

ФСБ публично объявила о задержаниях и возбудила уголовные дела за «конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством», однако формальных обвинений так и не предъявила — офицеров фактически держали как актив для будущего торга. Переговоры об обмене шли при участии международных партнеров Молдовы и начались еще в конце февраля — начале марта 2026 года. Об участии в операции США, Польши и Румынии сообщила президент Молдовы Майя Санду, отдельно поблагодарив администрацию Трампа.

После задержания Балана в сентябре 2025 года российская сторона публично никак не реагировала на его арест и не проявляла к нему интереса. Однако в последний месяц, по данным молдавского издания IPN, именно Москва настояла на включении Балана в список обмена.

15 апреля Кишинёвский суд заочно приговорил его к полутора годам за попытку разглашения гостайны, румынская сторона экстрадировала его в Молдову, после чего Санду подписала указ о помиловании. Балан был лишен молдавского гражданства и переправлен через Польшу в Россию.

Балан занимал пост замдиректора СИБ с 2016 по 2019 год. По данным The Insider, в рамках сотрудничества со спецслужбами Украины он был офицером связи при Генштабе ВСУ, однако был отозван за неудовлетворительную работу. Источник, близкий к спецслужбам, не исключал, что отправной точкой для его вербовки белорусским КГБ мог стать скандал 2023 года, когда Балана задержали пьяным за рулем после столкновения с двумя машинами в день 32-летия СИБ.

В свою очередь, польская сторона получила Балана в обмен на журналиста Анджея Почобута, которого Беларусь удерживала с 2021 года, Попову же обменяли на одного из офицеров СИБ. За второго офицера Россия получила сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина — его задержали в Варшаве в декабре 2025 года по требованию Украины, обвинившей ученого в «уничтожении культурного наследия» при раскопках в Крыму, а в марте польский суд одобрил его экстрадицию в Киев.