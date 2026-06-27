«Хезболла» отвергла соглашение Израиля и Ливана: вывод войск с юга страны увязали с разоружением группировки

Лидер «Хезболлы» Наим Касем отверг подписанное накануне Израилем, Ливаном и США рамочное соглашение о безопасности. Он назвал документ «капитуляцией» перед Израилем и заявил, что группировка не откажется от вооруженного сопротивления. Соглашение предусматривает поэтапный вывод израильских войск с части оккупированного юга Ливана, однако увязывает этот процесс с разоружением «Хезболлы».

Касем заявил, что соглашение «недействительно», а власти Ливана пошли на односторонние уступки и подорвали суверенитет страны. По его словам, условия, при которых Израиль будет выводить войска только после разоружения «Хезболлы», фактически легитимируют военное присутствие Израиля в Ливане и переходят «все красные линии».

Рамочный документ подписали 26 июня в Вашингтоне послы Израиля и Ливана в США при посредничестве американских властей. По версии госсекретаря США Марко Рубио, соглашение должно создать механизм для восстановления контроля ливанских властей над всей территорией страны, разоружения «Хезболлы» и демонтажа ее военной инфраструктуры. США также создадут трехстороннюю группу военной координации с Израилем и Ливаном.

В соответствии с соглашением ливанская армия должна постепенно занять часть районов на юге страны, контролируемых израильскими войсками. Израильские силы пока смогут оставаться в расширенной «зоне безопасности» до дальнейшего выполнения условий документа. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что израильские войска останутся на юге Ливана, пока «Хезболла» не будет разоружена.

Боевые действия продолжились и после подписания соглашения. Ливанское государственное агентство сообщило, что 27 июня израильский беспилотник атаковал населенный пункт Набатия-эль-Фаука на юге страны. Reuters пишет, что этот район находится за пределами зоны, которую Израиль обозначил как территорию дальнейшего военного контроля. Армия Израиля подтвердила удар, заявив, что целью был человек, представлявший угрозу ее военнослужащим, но не привела доказательств.

Это не первая подобная договоренность, которую отвергает «Хезболла». 3 июня Израиль и Ливан при посредничестве США утвердили соглашение о прекращении огня, предусматривавшее передачу нескольких «пилотных зон безопасности» под контроль ливанской армии и вывод оттуда боевиков группировки. На следующий день Наим Касем назвал эти условия «капитуляцией и поражением» и заявил, что «Хезболла» не брала на себя обязательств прекращать боевые действия.