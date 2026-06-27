Москва и Киев обменялись семью гражданскими. В Украину вернулись заложники, которых Россия удерживала с 2022 года

Россия и Украина обменялись семью гражданскими с каждой стороны. Украина сообщила, что получила семерых гражданских заложников, которых российские власти удерживали с 2022 года после оккупации Мариуполя, Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей.
По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, освобожденным от 35 до 66 лет. Среди них — житель Бучанского района Киевской области, а также мужчина, которого российские военные забрали из дома из-за того, что его сыновья служат в ВСУ. Еще одного украинца, как утверждает Лубинец, задержали по дороге на работу в день полномасштабного вторжения России.
Среди вернувшихся также оказался волонтер бригады «Ангелы Тайры» в Мариуполе. Его задержали в 2022 году в тот же день, что и руководительницу подразделения Юлию Паевскую, известную как Тайра. Ее Украина смогла вернуть из российского плена еще в 2022 году.
Российский омбудсмен Яна Лантратова подтвердила обмен по формуле «7 на 7». По ее словам, в Россию вернулись пятеро жителей Курской области, в том числе жительница Суджи, а также два человека из других регионов. Лантратова утверждает, что пятерых курян украинские военные захватили во время вторжения в Курскую область.
Накануне, 26 июня, Россия и Украина обменялись 160 военными с каждой стороны. По данным Лубинца на середину июня, с начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть 9445 военных и только 457 гражданских, которых украинские власти называют гражданскими заложниками.
Обе стороны заявили, что обмен стал результатом прямых переговоров Лубинца и Лантратовой. Российская сторона не раскрыла личности двух вернувшихся россиян из регионов помимо Курской области.
Обмены гражданских остаются редкостью. По подсчетам исследовательской ассоциации Parubets Analytics, к середине марта Россия обвинила по террористическим и экстремистским статьям не менее 2278 граждан Украины, большинство из которых гражданские. Как минимум 1417 человек находятся в заключении, еще 879 считаются пропавшими без вести. Из 8669 человек, вернувшихся в Украину в рамках обменов к тому времени, фигурантами таких дел были лишь 56 человек — менее 1%.