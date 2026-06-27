Москва и Киев обменялись семью гражданскими. В Украину вернулись заложники, которых Россия удерживала с 2022 года

Россия и Украина обменялись семью гражданскими с каждой стороны. Украина сообщила, что получила семерых гражданских заложников, которых российские власти удерживали с 2022 года после оккупации Мариуполя, Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей.

По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, освобожденным от 35 до 66 лет. Среди них — житель Бучанского района Киевской области, а также мужчина, которого российские военные забрали из дома из-за того, что его сыновья служат в ВСУ. Еще одного украинца, как утверждает Лубинец, задержали по дороге на работу в день полномасштабного вторжения России.

Среди вернувшихся также оказался волонтер бригады «Ангелы Тайры» в Мариуполе. Его задержали в 2022 году в тот же день, что и руководительницу подразделения Юлию Паевскую, известную как Тайра. Ее Украина смогла вернуть из российского плена еще в 2022 году.

Российский омбудсмен Яна Лантратова подтвердила обмен по формуле «7 на 7». По ее словам, в Россию вернулись пятеро жителей Курской области, в том числе жительница Суджи, а также два человека из других регионов. Лантратова утверждает, что пятерых курян украинские военные захватили во время вторжения в Курскую область.