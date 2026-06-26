Россия и Украина обменялись пленными по формуле «160 на 160»

Российская и украинская стороны в пятницу, 26 июня, обменялись пленными по формуле «160 на 160». Об этом сообщило российское Минобороны.

Сейчас российские военные находятся в Беларуси. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.

В общественном движении «Наш выход» The Insider рассказали, что больше половины вернувшихся (62%) имели судимости или заключили контракт с ВС РФ, когда их уголовные дела были на этапе следствия. Подавляющее большинство военных — около 82% — провели в плену меньше года.

«Сегодняшний обмен вновь поднимает вопрос о том, по какому принципу в Минобороны РФ формируют обменные списки. 131 из 160 военнослужащих, вернувшихся по обмену в Россию, провели в плену от нескольких месяцев до года. <...> В украинском плену остаются тысячи людей, которые ждут обмена более двух лет, некоторые — чуть ли не с первых дней полномасштабной войны. Кроме того, в сегодняшний обмен практически не попали военнослужащие, которые находятся в плену с ранениями и нуждаются в реабилитации», — рассказали представители движения.

Обновлено 15:25. Обмен также подтвердил украинский президент Владимир Зеленский. Он пишет, что вернувшиеся в Украину военные попали в плен еще в 2022 году.