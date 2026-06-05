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Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185»

The Insider
Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Российская и украинская стороны в пятницу, 5 июня, провели обмен пленными по формуле «185 на 185». Об этом сообщило российское Минобороны, это также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. 

Посредником при проведении обмена выступили ОАЭ.

В разговоре c The Insider общественное движение «Наш выход» отметило, что более половины обменянных сегодня россиян — 51% — имеют судимости и подписали контракты из мест лишения свободы или когда находились под угрозой уголовной ответственности. 

Среди тех россиян, которые имеют судимости и сегодня попали на обмен, 47% отбывали наказание за имущественные преступления, 23% — за насильственные преступления, 18% — за преступления, связанные с наркотиками. 

Как и в предыдущем обмене военнопленными, лишь трое провели в плену более двух лет. Большинство — 83% — попали в плен не более года назад. 

«Это еще один типичный подход российских властей: возвращать тех, кто провел в плену относительно немного времени, и не обращать внимания на тех, кто уже давно находится в лагерях для военнопленных в Украине», — сказали в движении. 

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале уточнил, что помимо попавших в плен военнослужащих в Украину вернулся еще один захваченный мирный житель. 

Предыдущий обмен военнопленными прошел 15 мая. Тогда стороны обменялись пленными по формуле «205 на 205». 

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