Разработчики неофициального Telegram-клиента Telega объявили о закрытии. IT-эксперты подозревают приложение в чтении личных переписок

Альтернативный клиент Telegram, разработанный казанскими программистами, прекратит работу с 1 июля, объявили его создатели. Они объяснили это тем, что не могут обеспечить полную локализацию и соответствовать требованиям российского закона:

«В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store. Мы приложили немало усилий, чтобы сохранить пользователям привычный и безопасный доступ к связи и своим аккаунтам».

Пользователям, которые оформили платную подписку «Телега Плюс», пообещали вернуть деньги. Приложение позволяло пользоваться мессенджером без средств для обхода блокировок на фоне ограничений доступа к Telegram в России. К марту 2026 года клиент набрал более 5 млн пользователей и вышел на первое место по количество скачиваний в магазине приложений Google Play. В начале апреля Telega исчезла из App Store для скачивания на гаджеты Apple.

Ранее сразу несколько IIT-специалистов предупредили, что Telega может быть небезопасна для пользователей. По их словам, разработчики в конце 2025 года закрыли код приложения и изменили его архитектуру так, что трафик стал идти к серверам Telegram через российскую инфраструктуру. Это, как утверждали эксперты, могло позволять приложению получать доступ к ключам шифрования и содержимому переписок.

Проекты Don’t use Telega и RKS Global писали, что Telega потенциально может читать старые и новые сообщения пользователей, блокировать каналы, не заблокированные в самом Telegram, а также хранить и передавать пользовательские данные. «Агентство» также сообщало, что разработчики приложения Александр Смирнов и Фанис Садыков связаны с VK Group, однако сами они это отрицали.