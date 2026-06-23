Власти Москвы разрешили бензовозам въезжать в город круглосуточно и без пропусков. На прошлой неделе Московский НПЗ дважды атаковали дроны

Власти Москвы разрешили бензовозам въезжать в город без пропусков, сообщается на сайте мэра российской столицы. Новые правила начали действовать 23 июня.

«Данная временная мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС. Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на АЗС водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска. Штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут», — говорится в сообщении.

Ранее по правилам, установленным в Москве, водители грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны для поездок по городу должны были оформлять специальные пропуска.

В середине июня украинские дроны дважды атаковали Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает около 40% топлива для Москвы и 70% потребностей Московского региона в бензине и авиакеросине. После первого удара в ночь на 16 июня Reuters со ссылкой на источники писало, что удар пришелся по основной установке первичной переработки нефти, которая обеспечивает 53% мощности предприятия. После повторного удара в ночь на 18 июня OSINT-аналитики сообщали о попаданиях по резервуарному парку и нескольким ключевым установкам МНПЗ.

На фоне нехватки бензина в нескольких российских регионах действуют ограничения на продажу топлива: это Саратовская, Омская, Томская, Воронежская, Новосибирская, Пензенская области, Ханты-Мансийский АО, Владивосток и Санкт-Петербург.

В аннексированных Крыму и Севастополе продажа топлива полностью прекращена. Ограничения введены в «ДНР» (30 л) и «ЛНР» (20 л).