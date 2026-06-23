В нефтяных регионах России начали ограничивать продажу топлива населению

Сообщения о введении лимита на продажу топлива продолжают поступать из новых регионов России. Ограничения уже затронули Сибирь, Дальний Восток и крупнейшие нефтедобывающие районы страны.

По данным Telegram-канала «Говорит НеМосква», на заправках сети «Газпромнефть» в Ханты-Мансийском автономном округе начали действовать ограничения: не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива в одни руки. Заправка разрешена только в бак автомобиля и по предоплате. Сотрудники АЗС сообщили, что новые правила вступили в силу в ночь на 23 июня.

Аналогичные меры введены и в Томской области. Как пишет ТВ2, власти объясняют их не дефицитом топлива, а необходимостью предотвратить его вывоз в другие регионы. О введении лимитов также сообщили автомобилисты в Тюмени. При этом представители сети «Газпромнефть» официально отрицают наличие каких-либо ограничений.

В Новосибирской области губернатор Андрей Травников поручил выработать единую позицию по вопросу продажи топлива совместно с владельцами АЗС. По его словам, это необходимо для предотвращения спекуляций на фоне аналогичных мер в соседних регионах.

Во Владивостоке часть заправок полностью прекратила продажу бензина в канистры. На других АЗС действуют ограничения — не более 20 литров в одну емкость. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, комментируя ситуацию, призвал жителей не создавать ажиотаж вокруг топлива. При этом он подчеркнул, что экстренные службы и объекты жизнеобеспечения будут обеспечены горючим в полном объеме.

По информации «Говорит НеМосква», на сегодняшний день различные ограничения на продажу топлива действуют уже более чем в 50 регионах России.