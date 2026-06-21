Иран возобновил отгрузку нефти с экспортного терминала на острове Харг после снятия блокады США — Bloomberg

Иран возобновил отгрузку сырой нефти со своего экспортного терминала на острове Харк, сообщает Bloomberg. Данные отслеживания судов показывают, что у терминала «Си-Айленд» пришвартованы три танкера, каждый из которых способен перевозить около 2 млн баррелей.

Еще как минимум 20 танкеров разного размера стоят на якоре к востоку от Харка, что указывает на наличие у Ирана дополнительной сырой нефти, готовой к экспорту из Персидского залива. Отгрузка с терминала на острове Харк была прекращена примерно на шесть недель из-за блокады иранских портов, организованной США.

21 июня представители США и Ирана прибыли в Швейцарию на переговоры. Как сообщает иранское агентство Mehr, в переговорах участвует также Катар, обсуждаемые темы — прекращение огня в Ливане и замороженные активы Тегерана.

17 июня президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали предварительное соглашение, по которому Вашингтон обязался немедленно прекратить военно-морскую блокаду. На следующий день американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что корабли ВМС США пропустили более десятка судов в иранские порты, таким образом фактически сняв блокаду в рамках выполнения договоренностей о завершении войны.

Вэнс также объявил об открытии Ормузского пролива, проход по которому блокировал Тегеран. Уже 20 июня Иран объявил, что вновь закрыл пролив, сославшись на невыполнение первого пункта подписанного меморандума, который предусматривал прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что, вопреки заявлениям Тегерана, 20 июня через Ормузский пролив прошли 55 торговых судов

В ходе войны против Ирана, продолжавшейся с конца февраля, Трамп угрожал захватить остров Харк.