Трамп пообещал захватить остров Харг и поставить иранские рынки нефти и газа «под полный американский контроль»

Президент США Дональд Трамп объявил о планах нанести новые удары по Ирану и в перспективе захватить остров Харг в Персидском заливе — главный нефтяной терминал страны. В своем посте в Truth Social он пообещал поставить иранские рынки нефти и газа под американский контроль. Трамп охарактеризовал иранские армию, авиацию, системы ПВО и радары как уничтоженные, а большую часть наступательного потенциала Ирана — как выведенную из строя. Президент США написал, в частности:

«В какой-то момент в недалеком будущем мы захватим остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа».

В качестве прецедента он сослался на Венесуэлу — по его словам, аналогичная политика там «блестяще работает» в интересах обеих стран. Ранее Трамп уже заявлял, что в рамках договоренности с венесуэльскими властями США возьмут под контроль выручку от продажи от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти, а деньги будут «находиться под его управлением как президента».

Остров Харг — ключевой элемент иранской нефтяной экономики: через него проходит около 94% всего морского экспорта иранской нефти, и в пиковые периоды отгрузки в хранилищах острова единовременно находилось до 553 млн баррелей сырья. По оценке аналитиков, в 2025 году Иран заработал на нефтяном экспорте около $53 млрд — порядка 11% ВВП страны.

США уже наносили авиаудары по острову Харг 13 марта 2026 года — тогда, как заявлялось, было поражено более 90 военных объектов, в том числе склады военно-морских мин и ракетные хранилища, тогда как нефтяная инфраструктура умышленно не затрагивалась.

Война между США, Израилем и Ираном идет с 28 февраля 2026 года. В начале апреля при посредничестве Пакистана стороны договорились о временном перемирии, однако оно систематически нарушается. С 13 апреля США поддерживают морскую блокаду иранских портов, а Иран продолжает обстреливать коммерческие суда в Ормузском проливе. В середине мая переговорный процесс, по словам Трампа, зашел в тупик.