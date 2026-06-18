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Новости

Минюст США расследует участие американских банков в финансировании руководства Ирана — Bloomberg

The Insider
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Министерство юстиции США проводит расследование того, как лидер Ирана Моджтаба Хаменеи смог сформировать инвестиционный портфель с помощью крупных американских банков, в том числе JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. Это часть масштабного расследования обвинений в отмывании денег и коррупции: правоохранители изучают транзакции между подконтрольными Хаменеи фирмами, вероятно проходившими через американские банки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре анонимных источника из числа чиновников, непосредственно знакомых с ситуацией. 

JPMorgan и министерство юстиции не ответили на просьбу журналистов Reuters о комментариях, а в Citigroup сразу отказались их давать. По данным Bloomberg, сам факт расследования не означает, что в результате обязательно будут предъявлены обвинения. 

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана 8 марта, через несколько дней после гибели своего отца Али Хаменеи в ходе американо-израильской операции. С момента назначения он ни разу не появлялся на публике.

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