Иранская биржа Nobitex переводила деньги через криптопроекты, связанные с Трампом — Reuters

Иранская криптовалютная биржа Nobitex с 2023 года (в том числе после начала войны в Иране) провела транзакций на сумму не менее $2,3 млрд через блокчейн-инструменты Tron и BNB Chain, принадлежащие предпринимателям Джастину Сану и Чжао Чанпэну. Одновременно с этим Сан и Чжао инвестировали в криптовалютный проект World Liberty Financial, одним из учредителей которого являтся семья президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как говорится в статье, доказательства того, что Трамп или члены его семьи знали об этом, отсутствуют. Тем не менее, как отметил бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам Джон Рид Старк, в том, что Иран пользуется для своих платежей платформами, связанными с Трампом, содержится «драматическая ирония».

«Организации, занимающиеся криптофинансированием через эти платформы, — это именно те, кого президент пытается победить в этой войне», — сказал Старк.

И в Белом Доме, и в World Liberty Financial открестились от каких-либо связей с иранскими компаниями.

«Странные попытки агентства Reuters связать президента Трампа с банковской системой Ирана абсолютно смешны», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Услугами биржи Nobitex пользуются в том числе Центральный банк Ирана и КСИР, находящиеся под санкциями США. При этом биржа прямо обещала своим клиентам защиту от санкций при использовании криптовалюты Tron, хотя сама криптобиржа до сих пор не находится под санкциями США.