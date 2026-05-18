Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.13

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

156

 

 

 

 

 

Новости

Иранская биржа Nobitex переводила деньги через криптопроекты, связанные с Трампом — Reuters

The Insider
Иллюстрация к материалу

Иранская криптовалютная биржа Nobitex с 2023 года (в том числе после начала войны в Иране) провела транзакций на сумму не менее $2,3 млрд через блокчейн-инструменты Tron и BNB Chain, принадлежащие предпринимателям Джастину Сану и Чжао Чанпэну. Одновременно с этим Сан и Чжао инвестировали в криптовалютный проект World Liberty Financial, одним из учредителей которого являтся семья президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters. 

Как говорится в статье, доказательства того, что Трамп или члены его семьи знали об этом, отсутствуют. Тем не менее, как отметил бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам Джон Рид Старк, в том, что Иран пользуется для своих платежей платформами, связанными с Трампом, содержится «драматическая ирония». 

«Организации, занимающиеся криптофинансированием через эти платформы, — это именно те, кого президент пытается победить в этой войне», — сказал Старк. 

И в Белом Доме, и в World Liberty Financial открестились от каких-либо связей с иранскими компаниями. 

«Странные попытки агентства Reuters связать президента Трампа с банковской системой Ирана абсолютно смешны», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. 

Услугами биржи Nobitex пользуются в том числе Центральный банк Ирана и КСИР, находящиеся под санкциями США. При этом биржа прямо обещала своим клиентам защиту от санкций при использовании криптовалюты Tron, хотя сама криптобиржа до сих пор не находится под санкциями США. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте