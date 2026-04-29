Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.69

EUR

87.59

OIL

97.22

Поддержите нас

323

 

 

 

 

 

Новости

США ввели санкции против «теневых» банков Ирана

The Insider
Центральный банк Ирана

США ввели санкции против 35 компаний и физических лиц, связанных с Ираном и его финансовой системой. Об этом сообщил Госдепартамент США. 

По словам представителя Госдепартамента Томми Пиггота, ограничения направлены на участников «теневых» банковских сетей, через которые, как утверждают в Вашингтоне, перераспределяются десятки миллиардов долларов в пользу Корпуса стражей исламской революции, военных программ и посредников, связанных с террористической деятельностью.

В Госдепартаменте отметили, что такие схемы позволяют Тегерану обходить санкции, получать доходы от нелегальной торговли нефтью, закупать компоненты для ракет и другого вооружения, а также финансировать проиранские группировки на Ближнем Востоке.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал «теневую» банковскую систему Ирана ключевой финансовой опорой его вооруженных сил, которая, по его словам, подрывает международную торговлю и усиливает нестабильность в регионе.

Как отмечает Reuters, в санкционный список вошли не только иранские структуры, но и ряд компаний, в том числе из Китая.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой
  2. Проклятие проливов. Как исторический опыт поможет решить вопрос Ормузского коридора
  3. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  4. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  5. Великая демографическая трансформация. Почему попытки развитых стран обойтись без мигрантов приводят к стагнации и депопуляции

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте