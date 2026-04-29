США ввели санкции против «теневых» банков Ирана

США ввели санкции против 35 компаний и физических лиц, связанных с Ираном и его финансовой системой. Об этом сообщил Госдепартамент США.

По словам представителя Госдепартамента Томми Пиггота, ограничения направлены на участников «теневых» банковских сетей, через которые, как утверждают в Вашингтоне, перераспределяются десятки миллиардов долларов в пользу Корпуса стражей исламской революции, военных программ и посредников, связанных с террористической деятельностью.

В Госдепартаменте отметили, что такие схемы позволяют Тегерану обходить санкции, получать доходы от нелегальной торговли нефтью, закупать компоненты для ракет и другого вооружения, а также финансировать проиранские группировки на Ближнем Востоке.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал «теневую» банковскую систему Ирана ключевой финансовой опорой его вооруженных сил, которая, по его словам, подрывает международную торговлю и усиливает нестабильность в регионе.

Как отмечает Reuters, в санкционный список вошли не только иранские структуры, но и ряд компаний, в том числе из Китая.