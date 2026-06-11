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Если война на Ближнем Востоке продолжится, рост мировой экономики в 2026 году замедлится вдвое по сравнению с предыдущим — Всемирный банк

The Insider
Фото: Depositphotos.com/Stock_Market_Visuals

Фото: Depositphotos.com/Stock_Market_Visuals

Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 2,5% — с 2,6%, пишет The Wall Street Journal. Основная причина — ближневосточный конфликт, который продолжается уже четвертый месяц. Базовый сценарий предполагает постепенное восстановление судоходства через Ормузский пролив начиная с августа. Если пролив останется заблокированным до конца года, рост может замедлиться до 2,1%, а в случае финансового кризиса — до 1,3%, что стало бы худшим результатом с 1991 года, если не считать пандемию и кризис 2008–2009 годов.

Отмечается, что нефть в этом году подорожала после начала конфликта: средняя цена барреля прогнозируется на уровне $94 — на $34 выше январских ожиданий. Сырьевые цены в целом вырастут на 22%, хотя в январе аналитики банка ожидали снижения на 7%. Промышленные металлы подорожают на 18% относительно 2025 года, удобрения — на 38%. Продовольствие, по прогнозу, прибавит в цене лишь около 3% благодаря высоким урожаям зерновых.

Сильнее всего от конфликта пострадают страны в его непосредственной близости. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Ирака на 8,9%, Кувейта — на 6,4%, Катара — на 5,7%. По Ирану, Ливану и Сирии прогнозы не составлялись из-за высокой неопределенности. Примерно две трети стран мира столкнутся с замедлением экономического роста, причем развивающиеся страны пострадают в наибольшей степени, а в них — прежде всего беднейшие домохозяйства.

«Война бьет по бедным повсюду, где бы она ни велась», — заявил главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл. По его словам, конфликт воздействует на мировую экономику «накопленными волнами» — сначала через рост цен на энергоносители, затем — на продовольствие, следом — через инфляцию, которая подтолкнет вверх процентные ставки и удорожит долговое финансирование. Это, по его оценке, закрепляет риск того, что 2020-е станут «потерянным десятилетием» для десятков развивающихся экономик.

На горизонте 2030-х Всемирный банк видит возможный подъем — если технологии искусственного интеллекта удастся широко внедрить в производство. Однако Гилл предупредил: ИИ создает риск скорее расширить разрыв между богатыми и бедными странами, чем сократить его, поскольку языки примерно половины населения планеты по-прежнему слабо представлены в обучающих данных моделей.

28 апреля Всемирный банк спрогнозировал рост цен на энергоносители в 2026 году на 24% — до максимума со времени начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда банк исходил из базового сценария, предполагавшего завершение острой фазы конфликта в мае.

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