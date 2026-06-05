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Экономика еврозоны в первом квартале неожиданно сократилась на 0,2%. Предварительная оценка предполагала рост

The Insider
Daniel Roland / AFP

Daniel Roland / AFP

Экономика еврозоны в первом квартале 2026 года неожиданно уменьшилась на 0,2% к предыдущему кварталу, следует из данных Евростата. При этом в предварительной оценке, опубликованной в середине мая, прогнозировался рост на 0,1%.

Сокращение возникло в результате пересмотра результатов Ирландии, ВВП которой в отчетном квартале сократился на 12,1%, тогда как в прогнозах фигурировало –2%. Также ухудшились показатели Франции. В то же время итоговый подсчет оказался более позитивным, чем прогнозируемый, у Италии, Эстонии, Литвы и Румынии.

Ирландская статистика традиционно волатильна: на нее заметно влияет деятельность небольшого числа крупных американских компаний, зарегистрированных в стране. Без учета Ирландии экономика еврозоны выросла бы на 0,3%, полагает старший экономист Oxford Economics Рори Феннесси:

«Последние массивы как опросных, так и фактических данных указывают на то, что худшее влияние нынешнего шока предложения и инфляционного шока на рост еще впереди. Предстоящие повышения ставок ЕЦБ станут дополнительным ограничением для и без того слабой среды кредитования».

Темпы роста реального ВВП на основе сезонно скорректированных данных

Темпы роста реального ВВП на основе сезонно скорректированных данных

Евростат

Это первое квартальное сокращение экономики с конца 2022 года, когда цены на энергоносители резко выросли из-за начала полномасштабной российско-украинской войны. Как отмечает американская газета The Wall Street Journal, в новых прогнозах, которые будут представлены на заседании на следующей неделе, Европейский центральный банк может заложить сокращение экономики и во втором квартале.

На днях Евростат также опубликовал предварительную оценку инфляции в еврозоне. Из этих данных следует, что в мае она достигла 3,2% в годовом выражении против 3% в апреле. Такой же показатель фигурировал в прогнозах аналитиков. Он обновил максимум с сентября 2023 года. Эксперты ожидают повышения ключевой ставки ЕЦБ впервые почти за три года. Ключевым фактором остается нестабильность на нефтяном рынке, отмечала британская газета The Financial Times.

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