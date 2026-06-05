Экономика еврозоны в первом квартале неожиданно сократилась на 0,2%. Предварительная оценка предполагала рост

Экономика еврозоны в первом квартале 2026 года неожиданно уменьшилась на 0,2% к предыдущему кварталу, следует из данных Евростата. При этом в предварительной оценке, опубликованной в середине мая, прогнозировался рост на 0,1%.

Сокращение возникло в результате пересмотра результатов Ирландии, ВВП которой в отчетном квартале сократился на 12,1%, тогда как в прогнозах фигурировало –2%. Также ухудшились показатели Франции. В то же время итоговый подсчет оказался более позитивным, чем прогнозируемый, у Италии, Эстонии, Литвы и Румынии.

Ирландская статистика традиционно волатильна: на нее заметно влияет деятельность небольшого числа крупных американских компаний, зарегистрированных в стране. Без учета Ирландии экономика еврозоны выросла бы на 0,3%, полагает старший экономист Oxford Economics Рори Феннесси: