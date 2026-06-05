Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

86.27

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

113

 

 

 

 

 

Новости

FT: Meta собирается разместить акции на десятки миллиардов долларов ради финансирования ИИ

The Insider
Иллюстрация к материалу

Менеджмент Meta изучает «нестандартные» способы привлечения капитала — это необходимо для резкого роста расходов на ИИ-инфраструктуру — в том числе размещение акций на десятки миллиардов долларов, пишет Financial Times. В этом году компания намерена потратить на нее до $145 млрд, а в 2027-м — еще больше. Отмечается, что обсуждения активизировались после того, как материнская компания Google, Alphabet, успешно провела рекордное для себя размещение акций на $85 млрд — первоначальный объем увеличили на $5 млрд из-за высокого спроса инвесторов.

Переговоры ведут финансовый директор Сьюзен Ли и Дина Пауэлл МакКормик, перешедшая с поста члена совета директоров на должность президента компании в январе. На нее возложена задача реформировать подход Meta к финансированию ИИ-инфраструктуры с акцентом на долгосрочное планирование. Менеджмент, в частности, изучил структуру сделки Alphabet, которая предусматривала выпуск «обязательно конвертируемых привилегированных акций» — механизм, позволяющий привлечь деньги сразу, но отложить выпуск акций на несколько лет.

В то же время SpaceX Илона Маска готовится провести первичное размещение акций на $86 млрд, Anthropic конфиденциально подал документы на листинг, OpenAI также готовится к выходу на биржу. Параллельно Meta продолжает изыскивать средства другими способами: компания нарастила долг с менее $10 млрд в 2022 году до $55 млрд, в прошлом году приостановила обратный выкуп акций и уволила 8 тысяч сотрудников.

Ранее сообщалось, что Meta заключила сделку с облачным провайдером Nebius — компанией сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Согласно Bloomberg, в течение пяти лет Meta заплатит до $27 млрд за пользование ее ИИ-инфраструктурой.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  4. Плохая Aura. Почему АвтоВАЗ продолжает деградировать
  5. «Болезнь Пашиняна», «грядущая война с Россией» и «газовые камеры на Арарате». Как Кремль наводнил Армению фейками накануне выборов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте