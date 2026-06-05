FT: Meta собирается разместить акции на десятки миллиардов долларов ради финансирования ИИ

Менеджмент Meta изучает «нестандартные» способы привлечения капитала — это необходимо для резкого роста расходов на ИИ-инфраструктуру — в том числе размещение акций на десятки миллиардов долларов, пишет Financial Times. В этом году компания намерена потратить на нее до $145 млрд, а в 2027-м — еще больше. Отмечается, что обсуждения активизировались после того, как материнская компания Google, Alphabet, успешно провела рекордное для себя размещение акций на $85 млрд — первоначальный объем увеличили на $5 млрд из-за высокого спроса инвесторов.

Переговоры ведут финансовый директор Сьюзен Ли и Дина Пауэлл МакКормик, перешедшая с поста члена совета директоров на должность президента компании в январе. На нее возложена задача реформировать подход Meta к финансированию ИИ-инфраструктуры с акцентом на долгосрочное планирование. Менеджмент, в частности, изучил структуру сделки Alphabet, которая предусматривала выпуск «обязательно конвертируемых привилегированных акций» — механизм, позволяющий привлечь деньги сразу, но отложить выпуск акций на несколько лет.

В то же время SpaceX Илона Маска готовится провести первичное размещение акций на $86 млрд, Anthropic конфиденциально подал документы на листинг, OpenAI также готовится к выходу на биржу. Параллельно Meta продолжает изыскивать средства другими способами: компания нарастила долг с менее $10 млрд в 2022 году до $55 млрд, в прошлом году приостановила обратный выкуп акций и уволила 8 тысяч сотрудников.

Ранее сообщалось, что Meta заключила сделку с облачным провайдером Nebius — компанией сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Согласно Bloomberg, в течение пяти лет Meta заплатит до $27 млрд за пользование ее ИИ-инфраструктурой.