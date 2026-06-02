Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.55

EUR

86.25

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

490

 

 

 

 

 

Новости

Хакеры получили доступ к популярным аккаунтам в Instagram через чат-бот Meta

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Хакеры сообщили, что взломали множество популярных аккаунтов в Instagram с помощью чат-бота службы поддержки компании Meta. Как пишет профильное издание «404 Media», видео и скриншоты с демонстрацией механизма взлома появились в нескольких группах Telegram, где общаются хакеры и специалисты по кибербезопасности. Сообщения появились на фоне новостей о взломе президентского Instagram Барака Обамы, странички бренда Sephora и других.

По словам хакеров, они получили доступ к чужим аккаунтам, просто попросив чат-бот поддержки изменить адрес электронной почты, к которой они были привязаны. Пользователи, чьи странички были украдены, рассказали, что, общаясь со службой поддержки, не смогли добиться контакта с человеком, а не ботом.

В марте Meta объявила о внедрении ИИ в службу поддержки Facebook и Instagram. Как сообщалось, появилась возможность сбрасывать пароль и выполнять другие важные действия через чат-бот. 

Представитель Meta в ответ на запрос Yahoo Tech заявил: «Проблема решена, и мы обеспечиваем безопасность затронутых аккаунтов». Число аккаунтов, взломанных подобным образом, неизвестно.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте