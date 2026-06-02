Хакеры сообщили, что взломали множество популярных аккаунтов в Instagram с помощью чат-бота службы поддержки компании Meta. Как пишет профильное издание «404 Media», видео и скриншоты с демонстрацией механизма взлома появились в нескольких группах Telegram, где общаются хакеры и специалисты по кибербезопасности. Сообщения появились на фоне новостей о взломе президентского Instagram Барака Обамы, странички бренда Sephora и других.

По словам хакеров, они получили доступ к чужим аккаунтам, просто попросив чат-бот поддержки изменить адрес электронной почты, к которой они были привязаны. Пользователи, чьи странички были украдены, рассказали, что, общаясь со службой поддержки, не смогли добиться контакта с человеком, а не ботом.

В марте Meta объявила о внедрении ИИ в службу поддержки Facebook и Instagram. Как сообщалось, появилась возможность сбрасывать пароль и выполнять другие важные действия через чат-бот.

Представитель Meta в ответ на запрос Yahoo Tech заявил: «Проблема решена, и мы обеспечиваем безопасность затронутых аккаунтов». Число аккаунтов, взломанных подобным образом, неизвестно.