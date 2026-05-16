SpaceX готовится к крупнейшему IPO в истории на Nasdaq и дробит акции, чтобы сделать их дешевле для инвесторов

Компания Илона Маска SpaceX готовится к крупнейшему IPO в истории. Как ранее сообщал Bloomberg, компания подала документы на размещение и рассчитывает привлечь до $75 млрд при оценке более чем в $2 трлн.

По данным Reuters, SpaceX выбрала для размещения биржу Nasdaq и планирует торговаться под тикером SPCX. Источники Bloomberg утверждают, что публичная подача документов может состояться уже на следующей неделе, маркетинг IPO начнется 4 июня, цена размещения может быть определена 11 июня, а сами торги, по предварительной информации, стартуют 12 июня.

Одновременно компания решила провести дробление акций в соотношении 5 к 1, чтобы снизить стоимость одной бумаги и сделать IPO более доступным для розничных инвесторов. После сплита справедливая рыночная стоимость одной акции составит около $105 вместо прежних $526. По информации Bloomberg, дробление будет завершено к 22 мая. Аналогичную практику ранее использовала Tesla, которая также проводила сплиты акций перед ростом интереса со стороны частных инвесторов.

SpaceX за последние годы превратилась в одного из крупнейших игроков аэрокосмической отрасли. Помимо ракетных запусков, компания управляет спутниковой сетью Starlink, а после сделки с xAI также владеет ИИ-ассистентом Grok. По оценке Bloomberg Intelligence, выручка SpaceX в 2026 году может приблизиться к $20 млрд, главным образом за счет ракетного бизнеса и Starlink. IPO компании рассматривается как одно из самых ожидаемых событий на мировом фондовом рынке.