Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.13

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

271

 

 

 

 

 

Новости

SpaceX готовится к крупнейшему IPO в истории на Nasdaq и дробит акции, чтобы сделать их дешевле для инвесторов

The Insider
Иллюстрация к материалу

Компания Илона Маска SpaceX готовится к крупнейшему IPO в истории. Как ранее сообщал Bloomberg, компания подала документы на размещение и рассчитывает привлечь до $75 млрд при оценке более чем в $2 трлн.

По данным Reuters, SpaceX выбрала для размещения биржу Nasdaq и планирует торговаться под тикером SPCX. Источники Bloomberg утверждают, что публичная подача документов может состояться уже на следующей неделе, маркетинг IPO начнется 4 июня, цена размещения может быть определена 11 июня, а сами торги, по предварительной информации, стартуют 12 июня.

Одновременно компания решила провести дробление акций в соотношении 5 к 1, чтобы снизить стоимость одной бумаги и сделать IPO более доступным для розничных инвесторов. После сплита справедливая рыночная стоимость одной акции составит около $105 вместо прежних $526. По информации Bloomberg, дробление будет завершено к 22 мая. Аналогичную практику ранее использовала Tesla, которая также проводила сплиты акций перед ростом интереса со стороны частных инвесторов.

SpaceX за последние годы превратилась в одного из крупнейших игроков аэрокосмической отрасли. Помимо ракетных запусков, компания управляет спутниковой сетью Starlink, а после сделки с xAI также владеет ИИ-ассистентом Grok. По оценке Bloomberg Intelligence, выручка SpaceX в 2026 году может приблизиться к $20 млрд, главным образом за счет ракетного бизнеса и Starlink. IPO компании рассматривается как одно из самых ожидаемых событий на мировом фондовом рынке.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте