Шведский суд разрешил передать Украине сухогруз Caffa, который обвиняют в вывозе зерна из Крыма в Сирию. Это первый подобный случай

Суд в шведском Истаде разрешил передать Украине сухогруз Caffa (IMO: 9143611), задержанный у берегов Швеции в марте. Об этом сообщили генпрокурор Украины и шведское издание Trelleborgs Allehanda. Украина добивалась ареста и передачи судна в рамках запроса о международной правовой помощи: по данным украинского следствия, Caffa был задействован в незаконном вывозе продукции с оккупированных территорий. Капитан судна и почти весь экипаж были россиянами.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что это первый случай, когда иностранный суд по запросу украинской прокуратуры утвердил арест судна, которое связано с вывозом украинской продукции с оккупированной территории. По его словам, Офис генпрокурора обратился к Минюсту Швеции 12 марта и просил провести обыск на судне, допросить капитана и экипаж, а также наложить арест на Caffa.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер, комментируя решение суда, связал дело Caffa с борьбой против российского «теневого флота». «Понятно, что меры против российского теневого флота важны для Швеции и для всех стран вокруг Балтийского моря», — сказал он Trelleborgs Allehanda.

Caffa задержали 6 марта у южного побережья Швеции, в районе Треллеборга. Судно следовало из Касабланки в Санкт-Петербург и передавало через AIS флаг Гвинеи, однако шведские власти называли его судном без гражданства, то есть идущим под ложным флагом. В базе Equasis флаг Caffa был указан как Guinea False, до июня 2025 года сухогруз ходил под российским флагом.

После задержания капитана Caffa, гражданина России, арестовали по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов. В апреле его отпустили: капитан утверждал, что не знал о подделке, и следствие не смогло это опровергнуть. В российском посольстве в Швеции ранее заявляли, что из 11 членов экипажа Caffa 10 были гражданами России. В мае TV4 сообщал, что экипаж вывезли из Швеции, а судно осталось «пустым и запертым» в порту Треллеборга в ожидании решения о передаче Украине.

Caffa находится в украинском санкционном списке с ноября 2025 года. Украинские власти связывают судно с перевозкой зерна из оккупированного Севастополя в сирийский порт Тартус летом 2025-го. По данным Кравченко, следствие считает, что для сокрытия этой деятельности использовалась схема с фальшивой регистрацией: в международных базах судно обозначалось как Guinea False.