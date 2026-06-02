Госкорпорация развития ВЭБ.РФ сократит 15% сотрудников

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВЭБ.РФ (российская государственная корпорация развития) проведет очередную реорганизацию: госкорпорация намерена уволить 15% персонала. Об этом заявил ее председатель Игорь Шувалов на заседании комитета Совета Федерации, сообщают «Ведомости».

По словам Шувалова, за восемь лет ВЭБ пережил семь реорганизаций, в ходе которых штат сократился на 3000 человек. Нынешнее сокращение, как он пояснил, направлено на то, чтобы выйти к 2027 году на заданные бюджетные параметры с «уже обновленным» составом сотрудников.

Крупные российские госструктуры сокращают персонал не первый год. Например, осенью 2025 года масштабные увольнения прокатились по Сбербанку. Они затронули как головной офис, так и дочерние структуры. Сотрудникам предлагали расторгнуть договоры по соглашению сторон с компенсацией в два-три оклада. Также в мэрии Москвы сократили 15% сотрудников к 1 июня этого года.

Параллельно отмечается, что ВЭБ.РФ расширяет периметр своей деятельности. 2 июня Шувалов сообщил о подписании договора на приобретение акций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). По его оценке, компанию ждет непростой период: помимо традиционного транспортного лизинга ей придется осваивать промышленный лизинг сложного технологического оборудования.

ГТЛК — крупнейшая российская лизинговая компания, включенная в России в перечень системообразующих организаций. Транспорт, поставленный с ее участием, эксплуатируется в 90% субъектов страны.

