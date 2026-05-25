«Ведомости»: Разработчик российского аналога Microsoft Office проведет массовое сокращение. Чистый убыток компании превысил 4 млрд рублей

Компания «Новые облачные технологии», которая разрабатывает офисное программное обеспечение «МойОфис», уведомила сотрудников о грядущих массовых сокращениях, сообщили «Ведомости».

По словам собеседников газеты, организация разослала письмо персоналу в середине мая. Многие департаменты попадут под сокращение в полном составе. Как ожидается, в штате оставят только работников техподдержки. О каком именно количестве сотрудников идет речь, не уточняется.

По данным «СПАРК», которые изучил The Insider, по состоянию на конец прошлого года в «Новых облачных технологиях» официально работали чуть больше тысячи человек. В 2025 году чистый убыток компании превысил 4 млрд рублей, увеличившись более чем в три раза за год. Как следует из отчета о финансовых результатах, из последних пяти лет прибыльным для компании оказался только 2022-й: тогда ее чистая прибыль составила 386,5 млн рублей.

В конце марта издание CNews уже писало о грядущих массовых сокращениях в компании со ссылкой на письмо гендиректора Вячеслава Закоржевского. Как утверждается, в электронном письме сотрудникам он объяснил увольнения «серьезными финансовыми трудностями»:

«Объем ключевых направлений бизнеса снизился, и текущая модуль требует существенных изменений для обеспечения устойчивости компании».

По данным издания, разработчик планирует реструктурировать бизнес и пересмотреть продуктовый портфель. Один из акционеров компании Дмитрий Комиссаров тогда утверждал, что решение о сокращении принял основной владелец — «Лаборатория Касперского»:

«Миноритарных акционеров не поставили в известность ни о результатах 2025 года, ни о планируемых сокращениях, ни о планах на текущий год».

Программное обеспечение «МойОфис» закупают в том числе госструктуры. Так, только в 2023 году на лицензии для депутатов Госдумы и сотрудников аппарата потратили более 20 млн рублей. Российский пакет офисных программ тогда должен был заменить продукты Microsoft Office.

При этом эксперты «Роскомсвободы» ставили под сомнение «российскость» такого ПО. По их оценке, «МойОфис» изначально был близок к одному из свободных офисных пакетов, вроде LibreOffice, с российским брендингом и возможными доработками. Специалисты допускали, что продукт мог измениться, но отмечали невозможность подтвердить их самостоятельность без открытого кода таких модификаций.