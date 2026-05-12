Каждого шестого чиновника сократят в Самарской области. Регион стал как минимум шестым, где объявили о массовом увольнении госслужащих

Каждый шестой региональный чиновник попадет под сокращение в Самарской области, объявил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания. По его словам, до конца года штат уменьшится на 800 человек — до 4 тысяч. В ряде ведомств увольнения состоятся уже в ближайшие два месяца. Глава региона назвал это оптимизацией работы региональных властей. Она коснется, помимо прочего, администрации самого Федорищева, министерств экономического развития и финансов.

«Мы работаем не с увольнением людей, а с внутренней эффективностью. Все сотрудники, которые работают на своих местах, будут продолжать работу. Мы каждому дадим возможность продолжить профессиональный путь в периметре правительства Самарской области, муниципальных образований. Никого не оставим. Указ подписан. Мы в 2024–2025 году много об этом говорили, но ничего не делали. Есть указания правительства России и внутренний запрос на повышение эффективности».

По подсчетам The Insider, Самарская область стала как минимум шестым регионом России, власти которого объявили о сокращении части госслужащих. В марте правительство Москвы решило сократить число столичных чиновников на 15% до июня в связи со снижением роста доходов города. В том же месяце об уменьшении численности штата на 10% объявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Увольнение той же доли госслужащих началось весной в Астраханской области. Глава региона Игорь Бабушкин объяснил меру обеспечением сбалансированности бюджета. Каждого пятого сотрудника местного правительства обещали отправить в отставку в Белгородской области из-за дефицита регионального бюджета. В соседней Курской под сокращение попали более 5% сотрудников органов власти и около 2% работников подведомственных учреждений.

В конце апреля министр финансов России спрогнозировал резкий рост суммарного дефицита региональных бюджетов по итогам текущего года. По словам Антона Силуанова, он может превысить 1,9 трлн рублей. Если прогноз сбудется, показатель вновь побьет рекорд за всё время наблюдений. В 2025-м дефицит составил почти 1,5 трлн, что на триллион больше, чем годом ранее. Глава Минфина назвал ситуацию с региональными бюджетами «непростой».

Доходы регионов поддерживали поступления от зарплат, малого бизнеса и имущественных налогов, однако этого не хватило, чтобы компенсировать просадку налога на прибыль. Главной причиной стало ухудшение финансовых результатов предприятий, писали СМИ. Особенно сильно это ударило по регионам, зависящим от добычи сырья.