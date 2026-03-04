«Сокращения госслужащих Москвы, самого богатого региона России, — это очень сильный сигнал, говорящий о нехватке средств» — политолог

Сегодня правительство Москвы приняло решение о сокращении числа столичных госслужащих на 15% в срок до 1 июня этого года. На такой шаг мэрия пошла в связи со снижением роста доходов города, объяснялось в официальном сообщении.

Политолог Иван Преображенский в разговоре с The Insider отметил, что это сокращение свидетельствует о реальной нехватке средств в самом богатом регионе России:

«Речь идет об увольнении из одной только мэрии около 3000 человек. А если учитывать, что в Москве нет местного самоуправления и 131 внутренний муниципальный округ также подчиняется мэрии, то сокращения явно будут и там. Это не может не вызвать недовольства среди нижнего и среднего слоев городской бюрократии, которая в прошлом в Москве даже пробовала участвовать в политике на федеральном уровне, вроде префекта Олега Митволя или бывшего главы городской управы Гончара. Однако власти пока могут это игнорировать.

Сокращения в бюрократическом аппарате Москвы, самого богатого региона России, — это очень сильный сигнал, говорящий о нехватке средств. Есть, правда, и вторая причина — активное применение в Москве современных технологий и искусственного интеллекта. Это тоже позволяет облегчить аппарат, который, конечно, как везде в России, очень сильно раздут.

Однако, вопреки обещаниям властей города, понятно, что делаться это будет не за счет кабинетных бюрократов, а за счет тех, кто работает непосредственно с людьми. Не вице-мэров же будут сокращать и их помощников и помощниц. Так что, как это было при “оптимизации” здравоохранения, когда, например, были ликвидированы травмпункты, почувствуют результаты этого сокращения на себе именно наименее защищенные слои населения, которым регулярно для получения разнообразных подачек и льгот от власти приходится общаться с чиновниками нижнего звена».

При этом в мэрии Москвы отметили, что финансирование расходов, направленных на содействие Минобороны, а также программ поддержки военных и членов их семей, продолжится в прежнем объеме.

Масштабное сокращение госслужащих уже проводилось в Москве при Сергее Собянине. В 2015 году мэрия объявила о сокращении 30% сотрудников органов исполнительной власти. Тогда решение объясняли необходимостью оптимизации расходов на фоне экономического кризиса и последствий западных санкций.