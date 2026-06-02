Новости

Российских и белорусских фехтовальщиков допустили к международным соревнованиям с национальной символикой

The Insider
Фото: Reuters

Международная федерация ассоциаций фехтования (FIE) сняла ограничения для российских и белорусских спортсменов: они смогут выступать под своими национальными флагами и с государственными гимнами. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Федерации. 

Фехтовальщики из России и Беларуси смогут выступать на чемпионатах Федерации с национальной символикой. Это распространяется на участников как командных, так и индивидуальных соревнований. 

Ближайший чемпионат, на котором спортсмены из этих стран, смогут выступать уже без ограничений, пройдет в Гонконге в конце июля этого года.

До этого взрослые спортсмены из России и Беларуси могли выступать на чемпионатах по фехтованию только в нейтральном статусе. В декабре прошлого года подобные ограничения сняли с юниоров, а теперь новые условия распространились и на все возрастные категории. 

В своем решении Федерация апеллировала в решению Международного олимпийского комитета (МОК), принятому в начале мая этого года. Комитет тогда рекомендовал полностью восстановить в правах белорусских спортсменов. 

После этого сразу несколько спортивных федераций сняли ограничения — при этом не только для спортсменов из Беларуси, но и из России. Так поступили, например, Международная федерация гимнастики и Объединенная федерация борьбы. В конце мая Международная федерация университетского спорта также полностью восстановила в правах белорусских спортсменов и смягчила ограничения для российских.

