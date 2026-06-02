ФСБ обвинила иностранные спецслужбы в шпионаже за российскими чиновниками через смартфоны. В прослушке обвинили Cloudflare и Apple

Федеральная служба безопасности объявила, что иностранные спецслужбы шпионили за высокопоставленными российскими чиновниками через «вредоносное ПО» на смартфонах. Хотя в самом пресс-релизе ведомства нет конкретики, в материалах госагентств уточняется, что в работе на спецслужбы обвинили крупные корпорации, такие как Apple и Cloudflare.

В сообщении Центра общественных связей ФСБ речь идет о «широкомасштабной акции иностранных спецслужб»: вредоносное ПО якобы внедряли в смартфоны российских чиновников, чтобы «снимать имеющиеся данные», прослушивать разговоры и записывать на видео и аудио происходящее вокруг.

ТАСС также опубликовал видео, на котором один из силовиков утверждает, что сначала иностранные спецслужбы взламывают устройство, «а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза». Собранная информация также якобы используется для «давления».

В ФСБ уточняют, что при этом использовались «технические возможности крупных международных IT-корпораций», но конкретные названия не приводят.

Cloudflare и Apple

В то же время ТАСС в своем Telegram-канале опубликовал еще одно видео с подписью: «ФСБ показала офисы IТ-компаний, программы которых использовались для прослушки». На нем видны офисы компаний Cloudflare и Fastly в США. Cloudflare — одна из крупнейших в мире компаний, поставляющая услуги по защите сайтов и оптимизации трафика. Fastly — тоже крупный облачный провайдер.

Еще в одном ролике, распространенном силовиками, как пишет ТАСС, в качестве эксперта выступил директор центра исследования угроз «Лаборатории Касперского» Игорь Кузнецов. Он рассказал, что западные спецслужбы якобы могли взламывать iPhone чиновников «через „невидимое“ сообщение iMessage»:

«Как только сообщение приходило на телефон, это уже была атака. Как только сообщение начинало обрабатываться, вредоносная программа запускалась на устройстве. Сообщение сразу же удалялось, поэтому мы говорим, что, по сути, оно было невидимым».

И Cloudflare, и Apple и раньше оказывались в поле зрения российских чиновников. Например, Cloudflare несколько раз штрафовали за отказ уведомить Роскомнадзор о начале работы в качестве организатора распространения информации (ОРИ). В феврале прошлого года компанию принудительно включили в реестр ОРИ.

РКН также неоднократно рекомендовал отказаться от использования CDN-сервиса Cloudflare — в апреле 2025-го поводом для этого называли обход им блокировок «запрещенной в РФ информации». Весной того же года ведомство начало блокировать Cloudflare, что привело к масштабным сбоям в работе популярных сервисов, так как «пол-интернета использует Cloudflare как защиту от DDoS-атак и имеет IP-адреса Cloudflare», писали профильные ресурсы.

Cloudflare также помечал как «вредоносное ПО» госмессенджер Max и признавал шпионскими домены неофициального клиента Telegram — мессенджера Telega, связанного с VK.

Еще раньше, в июне 2023 года, ФСБ уже обвиняла Apple в сотрудничестве с разведкой США. «Лаборатория Касперского» в своем пресс-релизе тогда тоже рассказывала об использовании для взлома «невидимого iMessage-сообщения».