Росгвардия, ФСИН и полиция в День защиты детей показывали школьникам оружие и приемы подавления протестов

The Insider
День защиты детей в Новосибирске, 1 июня 2026 года. Фото: DOXA

В День защиты детей Росгвардия, ФСИН и полиция провели в российских городах мероприятия для школьников, на которых показывали оружие, бронетехнику и приемы подавления массовых беспорядков, обратила внимание DOXA. Такие акции прошли, в частности, во Владивостоке, Новосибирске и Якутске.

Во Владивостоке управление Росгвардии по Приморскому краю устроило праздник на базе отряда «Восток», участвовавшего в войне с Украиной. Как написал в соцсетях зампред военно-спортивного клуба «Патриот» Владимир Моторин, бойцы отряда и курсанты местного филиала Дальневосточного юридического института показали детям «строевые приемы и перестроения при пресечении массовых беспорядков». Инструкторы клуба также провели для школьников мастер-классы по начальной военной подготовке.

День защиты детей во Владивостоке, 1 июня 2026 года

Силовики показали детям специальную и бронированную технику, стрелковое оружие и спецсредства. Судя по фотографиям, на площадке были снайперская винтовка, автоматы, пулеметы, пистолеты, гранаты и дроны. Во время конкурсов подросткам предлагали разбирать автоматы. Участников праздника угощали кашей и сладостями от местного предприятия.

День защиты детей в Новосибирске, 1 июня 2026 года

Похожие мероприятия, пишет DOXA, проходили и в других городах. В Новосибирске сотрудники местного управления ФСИН устроили показательные выступления с имитацией боя, а сотрудники тюремного ведомства и полицейские надевали на детей свою амуницию и выдавали им щиты, которые используют при разгоне протестов. В Якутске инструкторы военно-патриотического центра «Воин» проводили для детей мастер-классы на «Фестивале детства»: участники разбирали и собирали автоматы, управляли дронами и учились делать сердечно-легочную реанимацию на манекене.

В январе школа № 4 имени Юрия Гагарина в Сыктывкаре отчиталась об экскурсии второклассников в музей УФСИН, это мероприятие назвали «увлекательным и незабываемым путешествием». В отчете говорилось, что детям особенно запомнилась «суровая камера наказания», а сама экскурсия может «пробудить в них желание стать достойными защитниками справедливости в будущем».

