Росгвардия, ФСИН и полиция в День защиты детей показывали школьникам оружие и приемы подавления протестов

В День защиты детей Росгвардия, ФСИН и полиция провели в российских городах мероприятия для школьников, на которых показывали оружие, бронетехнику и приемы подавления массовых беспорядков, обратила внимание DOXA. Такие акции прошли, в частности, во Владивостоке, Новосибирске и Якутске.

Во Владивостоке управление Росгвардии по Приморскому краю устроило праздник на базе отряда «Восток», участвовавшего в войне с Украиной. Как написал в соцсетях зампред военно-спортивного клуба «Патриот» Владимир Моторин, бойцы отряда и курсанты местного филиала Дальневосточного юридического института показали детям «строевые приемы и перестроения при пресечении массовых беспорядков». Инструкторы клуба также провели для школьников мастер-классы по начальной военной подготовке.