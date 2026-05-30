Митрополит Иларион вернулся в Россию после задержания в Чехии

Фото: ТАСС

Митрополит РПЦ Иларион вернулся в Россию после задержания в Чехии по подозрению в перевозке наркотиков. Информация об этом в ночь на субботу, 30 мая, появилась в его Telegram-канале.

Иларион прилетел рейсом из Стамбула. В Московском аэропорту Внуково его под камеру встречал корреспондент РИА «Новости».

Митрополит Иларион (Григорий Алфеев) — экс-глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2024-го был переведен на служение в Чехию. 

24 мая этого года автомобиль, в котором находился Иларион, остановила полиция в Карловых Варах. Сотрудники обнаружили в багажнике машины «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». После этого митрополита и его видеооператора задержали, в полиции позднее сообщили, что остановили их автомобиль после анонимного сообщения о наркотиках. 

Сам священнослужитель категорически отверг причастность к обороту наркотических средств. 26 мая стало известно, что его и его оператора отпустили из полиции, а позднее митрополит уехал из Чехии, опасаясь повторного задержания. Он назвал свое задержание «спланированной акцией».

До июня 2022 года Иларион занимал должность председателя отдела внешних связей РПЦ, входил в ближайшее окружение патриарха Кирилла. Затем по неизвестным причинам его сняли с должности, исключили из Синода и отправили служить в Венгрию. В то время, когда митрополит возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ, его келейник Георгий Сузуки обвинил иерарха в домогательствах.

Позднее Сузуки в интервью The Insider рассказывал, что Иларион также регулярно встречался с тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и лоббировал снятие санкций, наложенных на Россию. Иларион отверг обвинения Георгия Сузуки в домогательствах и обвинил мать келейника в вымогательстве. 

