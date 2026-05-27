Митрополит Иларион покинул Чехию после допроса в полиции. Он назвал задержание «спланированной акцией»

Митрополит Иларион уехал из Чехии, опасаясь повторного задержания. Об этом он сообщил агентству ТАСС. Где именно он сейчас находится, не уточняется. По словам священнослужителя, он доложит о произошедшем патриарху Кириллу, «а дальше — как он решит».

24 мая автомобиль, в котором находились Иларион, водитель и еще один человек, был остановлен полицией в Карловых Варах. В багажнике машины нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Адвокат Михал Пацовский утверждает, что задержание и обыск были проведены с нарушениями. Сам священнослужитель категорически отверг причастность к обороту наркотических средств. Вскоре его и оператора отпустили.

В видеообращении митрополит и бывший глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ назвали задержание «спланированной акцией»:

«Подсунуть человеку в карман или в сумку, или в чемодан, или в машину, или в квартиру вот такие вещества, а потом позвонить и сказать, где они лежат, — это, в общем-то, ничего не стоит. Это может произойти с каждым».

Митрополит Иларион до июня 2022 года занимал должность председателя отдела внешних связей РПЦ и входил в ближайшее окружение патриарха Кирилла. Затем по неизвестным причинам Илариона сняли с должности, исключили из Синода и отправили служить в Венгрию. В то время, когда митрополит возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ, его келейник Георгий Сузуки обвинил иерарха в домогательствах.

Позднее Сузуки в интервью The Insider рассказывал, что Иларион регулярно встречался с тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и лоббировал снятие санкций, наложенных на Россию. Иларион отверг обвинения Георгия Сузуки в домогательствах и обвинил мать келейника в вымогательстве.