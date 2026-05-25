Машину митрополита Илариона обыскали после анонимного сообщения о перевозке наркотиков — полиция Чехии. Иерарха РПЦ задержали накануне

Митрополита Илариона задержали в Чехии после анонимного сообщения. «Я могу подтвердить, что на основании анонимного сообщения о перевозке наркотиков и психотропных веществ мы приняли меры в отношении транспортного средства в Среднечешском крае», — заявила пресс-секретарь Национального управления по борьбе с наркотиками Чехии Луцие Шмолдасова в ответ на запрос издания Novink о задержании Илариона. В то же время представитель ведомства отказалась назвать имена задержанных.

Она уточнила, что священнослужителя задержали в районе города Унгошть, который расположен в Среднечешском крае между Прагой и Карловыми Варами, где находится храм апостолов Петра и Павла, в котором служит Иларион. В окружной прокуратуре сообщили, что 25 мая проходит допрос двоих задержанных. Обвинения пока не предъявлены.

Ранее сегодня в Telegram-канале митрополита Илариона появилось сообщение о его задержании с комментарием адвоката. Как следовало из сообщения, 24 мая автомобиль, в котором находились Иларион, водитель и еще один человек, был остановлен полицией в Карловых Варах. В багажнике машины нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Адвокат Михал Пацовский утверждает, что задержание и обыск были проведены с нарушениями. Сам священнослужитель категорически отверг причастность к обороту наркотических средств.

В сообщении в Telegram-канале Илариона говорится также, что митрополит в последние месяцы получал угрозы от неизвестных, требовавших от него покинуть место служения.

Митрополит Иларион до июня 2022 года занимал должность председателя отдела внешних связей РПЦ и входил в ближайшее окружение патриарха Кирилла. Затем по неизвестным причинам Илариона сняли с должности, исключили из Синода и отправили служить в Венгрию. В то время, когда митрополит возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ, его келейник Георгий Сузуки обвинил иерарха в домогательствах. Позднее Сузуки в интервью The Insider рассказывал, что Иларион регулярно встречался с тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и лоббировал снятие санкций, наложенных на Россию. Иларион отверг обвинения Георгия Сузуки в домогательствах и обвинил мать келейника в вымогательстве.

Между тем «Новая газета Европа» выяснила, что за время служения в Венгрии митрополит успел получить венгерское гражданство и купить роскошное поместье под Будапештом. В декабре 2024 года Илариона отправили в отставку и перевели на служение в Чехию.