Митрополита РПЦ Илариона отпустили из чешской полиции после допроса

Митрополита РПЦ Илариона отпустили из полиции в Чехии после задержания по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщила редакция его Telegram-канала.
Уточняется, что из отдела отпустили Илариона и задержанного вместе с ним оператора. Других подробностей не приводится.
Их обоих задержали 24 мая в Карловых Варах, куда Илариона, ранее возглавлявшего Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ, отправили на служение еще в 2024 году. В Национальном управлении по борьбе с наркотиками Чехии позже сообщили, что задержание провели на основании анонимного сообщения о перевозке наркотиков.
В багажнике машины при обыске нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Священнослужитель отвергал причастность к обороту наркотических средств.
Накануне, 25 мая, судя по сообщениям окружной прокуратуры, задержанных допрашивали. Подробности обвинений в их адрес неизвестны.