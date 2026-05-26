Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.55

EUR

85.45

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

166

 

 

 

 

 

Новости

Митрополита РПЦ Илариона отпустили из чешской полиции после допроса

The Insider
Иллюстрация к материалу

Митрополита РПЦ Илариона отпустили из полиции в Чехии после задержания по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщила редакция его Telegram-канала. 

Уточняется, что из отдела отпустили Илариона и задержанного вместе с ним оператора. Других подробностей не приводится. 

Telegramhttps://t.me/MetropolitanHilarion/4641

Их обоих задержали 24 мая в Карловых Варах, куда Илариона, ранее возглавлявшего Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ, отправили на служение еще в 2024 году. В Национальном управлении по борьбе с наркотиками Чехии позже сообщили, что задержание провели на основании анонимного сообщения о перевозке наркотиков. 

В багажнике машины при обыске нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Священнослужитель отвергал причастность к обороту наркотических средств. 

Накануне, 25 мая, судя по сообщениям окружной прокуратуры, задержанных допрашивали. Подробности обвинений в их адрес неизвестны.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  4. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ
  5. Холодный расчет. Как Китай медленно захватывает российскую Арктику

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте