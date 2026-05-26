Митрополита РПЦ Илариона отпустили из чешской полиции после допроса

Митрополита РПЦ Илариона отпустили из полиции в Чехии после задержания по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщила редакция его Telegram-канала.

Уточняется, что из отдела отпустили Илариона и задержанного вместе с ним оператора. Других подробностей не приводится.