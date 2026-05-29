Новости

Почти 3 млн жителей Кубы ежедневно сталкиваются с перебоями водоснабжения из-за топливного кризиса

The Insider
Фото: скриншот видео Associated Press

Около 3 млн жителей Кубы ежедневно остаются без стабильного доступа к воде на фоне острого дефицита топлива, пишет Associated Press со ссылкой на кубинские власти. По их данным, система водоснабжения страны обеспечена горючим лишь на 37% от необходимого объема.

Как заявил глава Национального института водных ресурсов Кубы Антонио Родригес, водоснабжение оказалось одной из наиболее пострадавших отраслей из-за высокой зависимости от энергоресурсов. Топливо необходимо не только для работы насосов, но и для ремонта труб, очистки канализации и других коммунальных работ. Кроме того, фактически остановлен импорт химических реагентов, необходимых для функционирования системы.

По словам Родригеса, еще недавно ведомство ежегодно закупало оборудование и комплектующие примерно на $100 млн, однако за последний год объем закупок сократился примерно до $10 млн. Он связал это с прекращением кредитования, проблемами с международными платежами и ограничениями в сфере морских перевозок.

Ситуацию усугубляют изношенная инфраструктура и перегруженные насосные станции, особенно в Гаване, Сантьяго-де-Куба и Матансасе. Во многих многоэтажных домах для подачи воды в резервуары также требуется электричество, дефицит которого в стране сохраняется на протяжении нескольких лет.

Кубинские власти связывают нынешний кризис с ужесточением американских санкций. С января администрация США усилила ограничения в отношении острова, а президент Дональд Трамп пригрозил пошлинами странам, которые поставляют Кубе нефть. Собственное производство покрывает лишь около 40% потребностей страны в топливе.

На фоне экономического кризиса и регулярных отключений электричества, которые в отдельных районах достигают 20 часов в сутки, многие жители Гаваны вынуждены получать воду из автоцистерн. Поставки остаются нерегулярными. Некоторые горожане сообщают, что не видели водопроводной воды по пять дней и ездят за водой в другие районы столицы.

