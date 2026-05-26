США не пустили на Кубу российский танкер, месяц дрейфовавший в Саргассовом море

Как ранее писал The Insider, судно вышло из российского порта Вистино и 6 апреля покинуло Балтийское море в сопровождении корвета «Сообразительный», сообщал OSINT-проект SONARROW. По пути к Атлантике танкер сопровождали российские военные корабли. 8 апреля судно прошло через пролив Ла-Манш в британских территориальных водах, где, по данным The Telegraph, дальнейшее сопровождение к Атлантике принял фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович».

Примечательно, что танкер смог пройти через Ла-Манш, несмотря на заявления британского премьера Кира Стармера о возможности задержания российских судов, находящихся под санкциями.

Танкер Universal находится под санкциями ряда стран. США ввели ограничения против судна 10 января 2025 года. Европейский союз включил его в санкционный список 20 мая 2025 года за транспортировку российской нефти «с использованием практик судоходства с повышенным уровнем риска».

С 3 июня 2025 года санкции против судна действуют со стороны Швейцарии, 21 июля 2025 года ограничения ввела Великобритания. В августе 2025 года Украина ввела санкции против капитана танкера, а с 13 декабря того же года — против самого судна. 25 марта 2026 года к санкциям присоединилась Канада.