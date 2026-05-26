Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.55

EUR

85.45

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

319

 

 

 

 

 

Новости

США не пустили на Кубу российский танкер, месяц дрейфовавший в Саргассовом море

The Insider
Фото: MarineTraffic

Фото: MarineTraffic

Танкер Universal (IMO: 9384306) под российским флагом, почти месяц дрейфовавший в Саргассовом море на подходе к Антильским островам, наконец сдвинулся с места. Однако судно направилось не в сторону Кубы, а на юг. Это следует из данных сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, предоставленных The Insider. Сейчас у судна указан пункт назначения FOR ORDER. Судя по движению судна, США не дали разрешения на проход танкера к Кубе.

Иллюстрация к материалу

Как ранее писал The Insider, судно вышло из российского порта Вистино и 6 апреля покинуло Балтийское море в сопровождении корвета «Сообразительный», сообщал OSINT-проект SONARROW. По пути к Атлантике танкер сопровождали российские военные корабли. 8 апреля судно прошло через пролив Ла-Манш в британских территориальных водах, где, по данным The Telegraph, дальнейшее сопровождение к Атлантике принял фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович».

Примечательно, что танкер смог пройти через Ла-Манш, несмотря на заявления британского премьера Кира Стармера о возможности задержания российских судов, находящихся под санкциями.

Танкер Universal находится под санкциями ряда стран. США ввели ограничения против судна 10 января 2025 года. Европейский союз включил его в санкционный список 20 мая 2025 года за транспортировку российской нефти «с использованием практик судоходства с повышенным уровнем риска».

С 3 июня 2025 года санкции против судна действуют со стороны Швейцарии, 21 июля 2025 года ограничения ввела Великобритания. В августе 2025 года Украина ввела санкции против капитана танкера, а с 13 декабря того же года — против самого судна. 25 марта 2026 года к санкциям присоединилась Канада.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте