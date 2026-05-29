Суд в США временно запретил работу Фонда Трампа для «пострадавших» от преследований администрации предыдущего президента США

В пятницу, 29 мая, судья окружного суда Восточного округа Вирджинии в США запретил администрации президента Дональда Трампа «предпринимать какие-либо дальнейшие действия» по созданию фонда для жертв «политически мотивированного правосудия». Это постановление временное, пишет агентство Reuters.

Запрет продлится как минимум до 12 июня. Это время судья берет на рассмотрение дополнительных юридических аргументов за и против создания фонда.

О создании Фонда компенсаций стало известно в середине мая: его представили как компенсационный фонд, который призван «систематически рассматривать жалобы и обеспечивать возмещение ущерба тем, кто пострадал от политически мотивированного правосудия», в частности при предыдущей администрации Джо Байдена.

Теперь до 12 июня администрация Трампа не может «предпринимать каких-либо дальнейших действий в связи с функционированием фонда, включая перевод денежных средств в фонд, рассмотрение любых претензий и выплату любых средств из фонда». Как отмечает газета The Washington Post, фонд, впрочем, еще не начал функционировать: для его работы должны быть назначены пять комиссаров, которые будут оценивать заявки на компенсации. Их имена еще не были оглашены.

Временный запрет на работу фонда был вынесен после того, как неделю назад в суд поступил групповой иск, авторами которых стали правозащитники, бывший федеральный прокурор округа Колумбия, уволенный при Трампе за работу над делами, связанными со штурмом его сторонниками Капитолия в январе 2021-го, и пострадавшие от рейдов иммиграционной службы ICE. Они заявили, что сами сталкивались с преследованием «как идеологических или политических противников» со стороны уже нынешней администрации президента США.