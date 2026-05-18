Трамп отозвал свой иск к налоговой службе и создал фонд компенсаций жертвам «политически мотивированного правосудия» при Байдене

Администрация Трампа создала компенсационный фонд на $1,776 млрд для граждан, «пострадавших», по их утверждению, от преследований со стороны Министерства юстиции при Байдене. Одновременно Трамп отозвал свой иск к Налоговой службе (IRS) на сумму свыше $10 млрд — чтобы избежать судебного надзора при организации выплат из бюджета своим сторонникам, пишет The New York Times.

Фонд с символической суммой — $1,776 млрд, отсылающей к году провозглашения независимости США, — призван «систематически рассматривать жалобы и обеспечивать возмещение ущерба тем, кто пострадал от политически мотивированного правосудия», говорится в заявлении ведомства. Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш назвал фонд инструментом восстановления справедливости и заверил, что «государственный аппарат никогда больше не будет использован против американских граждан». Критики в Демократической партии расценили инициативу как политический резервный фонд.

Как отмечает NYT, отозвав упомянутый выше иск, Трамп фактически лишил федерального судью Кэтлин Уильямс возможности одобрить или заблокировать соглашение. Вместо официального урегулирования под надзором суда президент получил возможность договориться напрямую с чиновниками собственной администрации. Судья ранее сама рассматривала вопрос об отклонении иска, поскольку Трамп одновременно контролировал и сторону истца, и сторону ответчика — Минюст, представляющий IRS. Незадолго до отзыва иска она обязала обе стороны объяснить, действительно ли они находятся в реальном противостоянии или сговорились ради взаимовыгодного результата.

Иск изначально был связан с утечкой налоговых деклараций Трампа, которые бывший подрядчик IRS Чарльз Литтлджон передал изданиям The New York Times и ProPublica. Трамп, двое его сыновей и Trump Organization настаивали, что ведомство было обязано воспрепятствовать разглашению этой информации. В 2024 году Литтлджон был приговорен к пяти годам лишения свободы. Правовые эксперты указывали на существенные изъяны в иске: Минюст прежде защищал аналогичные дела других истцов, не связанных с президентом.

Сразу после того, как адвокаты Трампа уведомили суд об отзыве иска, 93 конгрессмена-демократа подали процессуальные документы с обвинением в «сговоре» между Белым домом и Министерством юстиции и потребовали самостоятельного закрытия дела судьей.