Минюст США открыл расследование против НФЛ, которую Трамп и члены его администрации обвиняют в «вокизме»

Министерство юстиции США начало расследование против Национальной футбольной лиги (НФЛ) по подозрению в применении антиконкурентных практик, наносящих ущерб потребителям, сообщил знакомый с ситуацией источник Reuters.

Между администрацией Трампа и лигой давно наблюдаются трения. Связанная с советником президента Стивеном Миллером организация America First Legal неоднократно подавала жалобы в Комиссию по равным возможностям трудоустройства (EEOC), обвиняя НФЛ и ряд ее клубов — в частности, San Francisco 49ers — в дискриминации по расовому признаку. Главная претензия касается так называемого правила Руни: оно обязывает клубы при найме главных тренеров и топ-менеджеров проводить собеседования как минимум с одним кандидатом из числа меньшинств. По мнению AFL, это нарушает Закон о гражданских правах 1964 года. Сам Трамп неоднократно публично критиковал лигу — в частности, назвал выбор певца Бэд Банни на роль хедлайнера Супербоула «ужасным» и отказался посетить игру.

Отмечается, что Министерство юстиции и сами представители лиги от комментариев воздержались. Тем не менее НФЛ распространила заявление, в котором указала, что более 87% ее матчей транслируются по бесплатному эфирному телевидению, а все игры доступны в рамках бесплатного вещания на рынках команд-участниц.

Расследование разворачивается на фоне уже предпринятых регуляторных мер. В феврале Федеральная комиссия по связи (FCC) инициировала проверку распространения практики переноса прямых спортивных трансляций с бесплатных эфирных каналов на платные стриминговые сервисы. Следом крупнейшие владельцы телестанций потребовали от FCC ограничить скупку прав на показ матчей НФЛ, бейсбола и других видов спорта технологическими гигантами, предупредив, что это ослабит позиции местного телевещания.

По данным FCC, в прошлом сезоне игры НФЛ транслировались на десяти различных платформах, а расходы зрителя, желающего следить за всеми матчами, по оценкам регулятора, могут превышать $1500. В марте сенатор Майк Ли направил письмо в Министерство юстиции и Федеральную торговую комиссию с требованием проверить обоснованность антимонопольных привилегий НФЛ в сделках со стриминговыми контрактами.