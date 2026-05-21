Полицейские, защищавшие Капитолий от беспорядков, потребовали закрыть фонд Трампа для «пострадавших» от преследований администрации Байдена

The Insider
Фото: Reuters

Двое сотрудников полиции, защищавших Капитолий во время штурма в январе 2021-го, потребовали признать незаконным новый фонд Дональда Трампа, который был создан для граждан, «пострадавших» от преследований администрации Джо Байдена. Об этом пишет агентство Reuters. 

О создании фонда стало известно на этой неделе. Фонд с символической суммой — $1,776 млрд, отсылающей к году провозглашения независимости Штатов, — будет «систематически рассматривать жалобы и обеспечивать возмещение ущерба тем, кто пострадал от политически мотивированного правосудия». 

Как отмечали СМИ, ожидается, что он принесет пользу в первую очередь союзникам Трампа, в том числе участникам беспорядков у Капитолия в январе 2021 года. И. о. генпрокурора Тодд Бланш, впрочем, утверждал, что деньги смогут получить сторонники любой партии. 

В среду иск с требованием приостановить действие фонда подали бывший сотрудник полиции Капитолия Гарри Данн и сотрудник столичной полиции Дэниел Ходжес. Оба они участвовали в защите Капитолия во время его штурма сторонниками Трампа. 

В своей жалобе они утверждают, что этот фонд был создан на деньги налогоплательщиков «для финансирования повстанцев и военизированных группировок, совершающих насилие» от имени Трампа. Они требуют от суда заблокировать выплаты из фонда, называя их «самым наглым актом президентской коррупции в этом столетии».

Критики в Демократической партии также расценивали эту инициативу как политический резервный фонд. С критикой фонда выступали и некоторые республиканцы: например, лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявлял, что «не большой поклонник» этой идеи и не видит в ней никакого смысла. 

Фонд компенсаций жертвам «политически мотивированного правосудия» был создан Трампом в рамках урегулирования его спора с Налоговой службой США. Американский лидер обвинял ее в утечке своих налоговых деклараций и требовал компенсацию в размере $10 млрд. 

