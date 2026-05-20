Минюст США освободил Трампа и его семью от налоговых претензий за прошедшие годы

Американский Минюст запретил Налоговой службе проверять налоговые декларации президента США Дональда Трампа и его семьи за прошлые годы. Об этом пишут CNN, The New York Times и Politico.

Такие положения появились в соглашении, достигнутом Минюстом и Трампом для урегулирования его иска против Налоговой службы (IRS). Американский лидер обвинял ее в утечке своих налоговых деклараций и требовал компенсацию в размере $10 млрд.

Соглашение предусматривало создание фонда в размере почти $1,8 млрд для выплат компенсаций людям или организациям, которые пострадали от, как утверждается, незаконных преследований со стороны предыдущей администрации. Ожидается, что он принесет пользу в первую очередь союзникам Трампа, в том числе участникам беспорядков у Капитолия в январе 2021 года.

Изменения, которые освободили Трампа от налоговых проверок, были включены в соглашение незаметно во вторник — они никак не были анонсированы. В соглашении появился пункт, согласно которому Налоговому управлению США «навсегда запрещено» проводить проверки в отношении Трампа, связанных или аффилированных лиц, а также связанных с ними трастов и предприятий.

Это затронет все налоговые декларации, «поданные до даты вступления соглашения в силу», которая пришлась на понедельник. Одностраничный документ был подписан и. о. генерального прокурора Тоддом Бланшем.

В Минюсте телеканалу CNN пояснили, что соглашение не помешает налоговым проверкам по вопросам, связанным с налоговыми декларациями, поданными Трампом или членами его семьи после даты урегулирования. В ведомстве, однако, не ответили, почему дополнительные условия были опубликованы позже, чем основное соглашение.

Идею создания самого Фонда для компенсаций критиковали и демократы, и даже республиканцы. NYT отмечает, что, например, с критикой президента и этой инициативы выступил республиканец и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн. Он заявлял, что «не большой поклонник» идеи Фонда и не видит в нем никакого смысла.

Освобождение Трампа и его семьи от налоговых проверок член палаты представителей Ричард Нил — старший демократ в Комитете по налоговым вопросам — осудил как коррупцию.

«Те же самые люди, которые испытывают финансовые трудности с покупкой продуктов и бензина, теперь вынуждены финансировать юридические вымогательства этого миллиардера и обогащение его семейной империи. Эта коррупция знаменует собой мрачный день для демократии», — написал он в своем Twitter (X).

Поводом для иска Трампа к Налоговой службе стали публикации его деклараций в СМИ. В 2024 году бывший подрядчик Налогового управления США Чарльз Эдвард Литтлджон передал налоговую информацию за два года о Трампе и некоторых других известных людях изданиям The New York Times и ProPublic. В 2020 году NYT на основе этих данных написала, что Трамп не платил подоходный налог в течение многих лет. Литтлджон позднее был приговорен к пяти годам тюремного заключения за нарушение ст. 6103 Налогового кодекса США.