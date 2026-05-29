Роспотребнадзор заблокировал продажу еще 64,5 млн бутылок армянской воды «Джермук»

Роспотребнадзор распорядился заблокировать в системе маркировки «Честный знак» еще 64,5 млн единиц армянской минеральной воды «Джермук» — дополнительное поручение оператору системы направлено в связи с якобы нарушениями производителем требований технического регулирования, сообщают РИА «Новости». Как утверждается, в воде выявлено превышение содержания гидрокарбоната-иона, хлоридов и сульфатов, что, по оценке ведомства, способно вводить потребителей в заблуждение относительно лечебных свойств продукта и наносить вред здоровью.

С начала 2026 года «Честный знак» уже приостановил реализацию 38,4 млн единиц воды в розничных и онлайн-каналах. Неделей ранее Роспотребнадзор запретил ввоз «Джермука» в Россию, сославшись на несоответствие маркировки фактическому составу продукта, и уведомил об этом Евразийскую экономическую комиссию и уполномоченные органы стран — членов ЕАЭС.

«Джермук» стал частью масштабной волны ограничений на армянскую продукцию. Незадолго до этого Роспотребнадзор приостановил продажу в России вин и коньяков трех армянских компаний — «Веди-Алко», Абовянского коньячного завода и винно-коньячного дома «Шахназарян» — под предлогом несоответствия продукции обязательным требованиям. Вчера под запрет попали армянские овощи и клубника.

Ограничительные меры в отношении армянских товаров нарастают на фоне резкого охлаждения российско-армянских отношений. Москва усиливает давление на Ереван в преддверии парламентских выборов, намеченных на 7 июня, после того как Армения взяла курс на сближение с Евросоюзом. В марте 2025 года был принят закон, фактически запустивший евроинтеграцию страны, а в мае 2026-го в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества и первый саммит ЕС — Армения.