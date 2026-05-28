Зампред правительства Чечни выложил видео с пропавшей после задержания полтора месяца назад Белкисой Минцаевой. На связь она не выходит

«Обращаюсь ко всем Telegram-каналам, к Собчак и разным другим людям, которые пишут про нас, упоминают про меня, про моих детей. С нами всё хорошо, я жива и здорова, мои дети в том числе. Большая просьба — не делать из нас инфоповод и не писать везде. Спасибо за понимание», — говорит Минцаева на видео.

Дудаев сопроводил ролик постом, в котором назвал видео «ответом всем клоунам, выдающим себя за журналистов и правозащитников», которые, по его словам, занимаются «грантоедством и дешевым хайпом». Когда именно и при каких обстоятельствах было записано видео, неизвестно. На ролике Минцаева стоит на улице на фоне кирпичных построек.

В то же время Минцаева по-прежнему не выходит на связь ни с правозащитниками, ни с кем-либо из своего окружения. Правозащитники сомневаются, что с ней всё в порядке и вспоминают другие случаи насильственных исчезновений, когда после публикаций видео чеченскими властями похищенных убивали.

Соосновательница проекта «Кавказ без матери» Лидия Михальченко в комментарии The Insider сказала, что после депутатских запросов о Минцаевой правозащитники получили от источников в Чечне информацию о подготовке «циркового представления», в то же время сама Минцаева по-прежнему не выходит на связь:

«Депутатские запросы навели шороху. Это всё привело к тому, что чеченским силовикам и чиновникам пришлось придумывать вот этот ход, который они любят делать. Мы помним, что это было с Халимат Тарамовой, которую похитили из дагестанского шелтера для женщин. Это же было с Седой Сулеймановой, которую показали с Солтаевым <уполномоченным по правам человека в Чечне — The Insider> сидящей перед камерой, а потом вскоре ее не стало. По многим свидетельствам, Седу Сулейманову убили. Это известная практика в том или ином виде, посредством которой чеченские власти показывают, что во внутренние дела Чечни лезть не надо. Для депутатов, для прессы, для федеральных властей у них вот так всё хорошо. Когда складывается ситуация, в которой они не могут просто отделаться молчанием, когда внешние обстоятельства заставляют чеченских чиновников дать какое-то объяснение по поводу очередного исчезнувшего человека, появляются такие ролики. Я очень сильно не уверена, что на этом видео Белкиса в порядке. Возможно, ее так долго не показывали, потому что ждали, чтобы у нее сошли синяки. Такое тоже бывало в практике чеченских силовиков. Потом она в платочке выступает, а до этого записывала видео без платочков. Белкиса в реальности не на связи. Она работала в сфере недвижимости, она очень заметный и уважаемый эксперт в своем деле. У нее блестящая карьера, она молодая энергичная женщина, которая ведет свой деловой рабочий блог и постоянно находится на связи с подругами. От ее многочисленных подруг мы знаем, что она очень общительная. Два месяца не отвечать ни на какие сообщения — извините, нет, Ахмед Дудаев, мы тебе не верим. Когда несколько дней назад появились депутатские запросы, мы от различных источников в Чечне получили информацию, что готовится некое цирковое представление. Мы думали, может быть, ее покажут опять с Мансуром Солтаевым или привезут на ЧГТРК, но в этот раз решили ограничиться тем, что она стоит и разговаривает на фоне елочек и красной кирпичной стены. У ощущение, что это вообще двор РОВД в Знаменском, потому что не видно ни улицы, ни людей, ни кафе. Это двор, очень сильно напоминающий какое-то ведомство, возле которого высадили эти дежурные елочки. Она всё еще не на связи. Что с ней сделали сейчас, непонятно и неизвестно. Зачем ее держат, что ей предъявляют, кроме абсурдного обвинения в похищении собственной дочери, я не знаю».

Михальченко также сказала The Insider, что дети Минцаевой, по ее данным, с середины апреля не ходят в школу. Младшую дочь, которая ранее записывала обращение к Рамзану Кадырову и плакала, что не хочет возвращаться в Чечню, источники проекта видели на выпускном вместе с отцом — девочка была в хиджабе, хотя в Новосибирске его не носила. Старшую дочь, по словам Михальченко, источники не видели.

О задержании 33-летней Белкисы Минцаевой соосновательница проекта «Кавказ без матери» Лидия Михальченко сообщила 14 апреля. По ее словам, Минцаеву удерживали в отделе МВД по Надтеречному району, адвокатов к ней не пускали, а ее детей передали бывшему мужу. Впоследствии правозащитники сообщали, что сама Минцаева и ее родственники перестали выходить на связь.

До задержания Минцаева записала обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Она рассказывала, что бывший муж два года назад вывез их двух дочерей в Чечню, когда они гостили у бабушки. Позднее суд оставил одну дочь с матерью, а вторую — с отцом, пока решался вопрос о месте жительства ребенка. В апреле Минцаева приехала в Чечню навестить младшую дочь, после чего забрала ее в Новосибирск. Бывший муж подал заявление о похищении ребенка.

После исчезновения Минцаевой депутат Госдумы Нина Останина обратилась к Бастрыкину и указала, что «случаи изъятия родителем собственного ребенка у другого родителя» не могут квалифицироваться как похищение человека. Депутат Ксения Горячева также направила обращения в Следственный комитет и прокуратуру. По данным «Кавказского узла», прокуратура Чечни 12 мая приняла к рассмотрению требование провести проверку по сведениям о судьбе Минцаевой и ее детей.