Чеченке Айшат Хизриевой, которую пытались похитить и отвезти обратно в Чечню, удалось уехать за границу — СК SOS

На одной из заправок автомобиль, в котором находилась Айшат, окружили несколько мужчин-чеченцев, которые представились полицейскими и потребовали, чтобы девушка вышла из машины. Они заявили, что она подозревается в краже, а ее друзья — в том, что похитили ее. Один из преследователей позвонил отцу Айшат, от которого она сбежала. Хизриева отказалась подчиниться и вызвала настоящих полицейских — после чего мужчины уехали, оставив таксисту свои контакты с просьбой сообщить, куда повезут девушку. Позднее она написала в полиции заявление на преследователей и вышла из отдела. Сотрудники МВД установили, что обвинения в краже были беспочвенны.

В помощи Хизриевой участвовали как минимум две независимые кризисные группы, работающие с обращениями жителей Северного Кавказа, — «СК SOS» и «Марем». Схему с обвинением в краже правозащитники называют стандартным предлогом для принудительного возвращения сбежавших девушек — именно ее использовали, когда из Петербурга увезли уроженку Чечни Седу Сулейманову, бесследно пропавшую по возвращении в родительский дом.

В октябре 2025 года стало известно об убийстве другой чеченки — Айшат Баймурадовой, бежавшей от насилия со стороны мужа в Армению. Ее тело было обнаружено в ереванской квартире. Ранее The Insider писал об этом деле: следствие установило подозреваемых, один из которых ранее проходил по делу о терроризме в России.